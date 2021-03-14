【選舉制度】譚耀宗：法例應列明選舉資格委員會決定不容推翻或覆核

▲ 全國人大常委譚耀宗表示，法例應清楚列明，資格審查委員會所作的決定，不能被推翻或進行司法覆核。（經濟日報資料圖片）

全國人大常委譚耀宗表示，修改本港選舉制度時，法例應清楚列明，資格審查委員會所作的決定，不能被推翻或進行司法覆核，否則會令問題變得複雜。他解釋，若容許就委員會的決定向法院提出司法覆核，法庭不但需要時間處理，未能立即作出決定，亦有可能只由一個法官審理決定結果。

譚耀宗今在電視節目稱，人大常委會開會討論香港選舉制度時，會再討論資格審查委員會的組成和運作模式，相信可成立一個秘書處，全面評估參選人過往的行為是否可信和符合標準。他認為，資格審查委員會的組成，不應只限退休法官，擔心他們並非每人都熟悉《基本法》，不應局限或收窄某一類人參與，委員會人數方面應有至少十多人，達致集思廣益，非一個人做決定。

他又指，委員會在審視參選人的資格時，會有法律依據，舉例如果有人一直以來都反對「一國兩制」，明顯不是一個合適人選，而若有關人士近期開始收斂，委員會要研究有關可信性。

另外，譚耀宗在一個電台節目表示，預料人大常委會很快會開會，討論修改香港選舉制度的具體做法。他稱，明年3月香港將進行特首選舉，要先解決選委會組成問題，估計本地法例在今年5月要完成修訂，之後再開展選民登記工作，並由選舉產生選委會各個界別的選委等，形容工作緊張。

他認為，選舉委員會涵蓋各個界別，猶如一個社會的縮影，希望經選委投票選出的人有廣泛代表性，估計日後青聯和婦聯等全國性組織代表，可加入成為選委；人大常委會釐定各個界別時，不會定得太過原則性，否則到本地立法階段時，可能會遇到困難。

譚耀宗相信，選舉資格審查委員會的成員，會依照法律依據，以公平、公正等原則，審視參選人是否符合資格，不會隨隨便便，或只檢視參選人的「牌頭」，強調並非由一人負責，而是一批人集體承擔，指出選委會成員會有一定身份地位，「唔亂得去邊」。

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責任編輯：尹櫻霖