【停業令】約300酒吧倒閉業界促港府准許復業　不排除司法覆核防疫規例

▲ 新冠肺炎疫情未止，酒吧自第四波疫情爆發以來已被勒令停業3個多月。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，酒吧自第四波疫情爆發以來已被勒令停業3個多月，有員工指，停業後收入大減，不但未能應付生計，連供養父母的家用也給不了，即使牙套崩壞也不願花上萬元整理；亦有單親家庭員工盼酒吧可重開，以賺取穩定收入繼續應付生活開支。業界稱至今已有約300間酒吧倒閉，憂停業令持續，本港酒吧在2﹑3個月內或如UA院線般全線結業，促港府盡快容許酒吧復業，及向每間酒吧賠償至少50萬元；又不排除會司法覆核防疫規例。

香港酒吧業協會聯名多名業界員工今日（14日）召開記者會，講述停業令下業界的境況。酒吧經理阿謙表示，過去一年酒吧已關閉7個月，單是第四波疫情已停業近4個月，公司每月仍有發放半月糧予員工，但對他來說只能應付房租﹑保險﹑雜費等，

連父母的家用都比不到，有時甚至連生活費都要問父母借，來應付生計。

他指，自己兩隻門牙在幼時受傷，需要戴牙套整理，但牙套已崩壞了4﹑5個月，現時不可能再額外花費1﹑2萬元去整理，以免開支更多；又說停業期間曾做其他兼職工作，但收入很少，亦易受防疫措的調整而影響，而公司經營面對困難，或難逃結束營業的命運。

來自單親家庭酒吧員工Yummy稱，自己是家中經濟之柱，要供養弟弟要讀書，媽媽雖有工，但薪酬微薄，酒吧停業期間曾做其他兼職工作，但都不足以彌補生活開支，冀爭取復業，維持穩定收入。

▲ 酒吧業稱業界已進入第三輪結業潮。（經濟日報資料圖片）

香港酒吧業會副會長錢雋永表示，酒吧結業潮去年已出現，現時已是第三輪，至今已有約300間酒吧結業，佔行業約2成，數目並不少，擔心業界復業無期，本港酒吧在2﹑3個月內或如UA院線般全線結業，影響行內約10萬個從業員的生計，

到時不是政府抗疫清零，而是酒吧業「清零」﹗

他強調，若政府容許酒吧復業，業界會配合政府的防疫要求，包括員工每兩星期做一次病毒檢測﹑要求客人掃描「安心出行」或登記個人資料才可入內等；一旦酒吧出現確診個案，涉事店舖會自動關閉7日消毒；亦會呼籲但不會強制前線員工接種新冠疫苗，希望透過這些安排來換取復業。

錢雋永說，有酒吧過去數月欠業主租金，要求政府向每間酒吧賠償至少50萬元，以彌補業界已停業3個多月的損失，解決燃眉之急；又言不排除有業界會就停業令進行司法覆核，但強調並非跟政府「對著幹」。

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記者：陳曉瑩