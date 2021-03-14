【資深綠葉】96歲俞明是李小龍堂姊夫 榮升太公跟餅印愛女齊慶生

▲ 96歲俞明為女兒慶生。

資深演員俞明今年已96歲，一生奉獻演藝事業的俞明叔，早在數十年前已退休享福，日前他陪女兒為慶生，並晒三父女一家合照日甚為幸福。俞明叔更跟家人打邊爐，身體不俗。

愈明的三女Hendi近日生日，父親陪伴慶生照片，她把照片放上社交平台，可見96歲的俞明叔有一頭鬈曲白髮，看來非常精靈健康。而他三位女兒跟爸爸一齊打邊爐，十分溫馨，俞明叔更拿著長腳蟹進食，非常生猛。

▲ 俞明跟女兒甚似樣。（取自Facebook）

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四代同堂

三女Heidi留言：「祝願大家平安幸福，福壽康寧，金銀滿屋，五方貴人快幫忙，小人麻煩要提防，有福有運無徬徨，有財有勢女金剛。」

俞明跟女兒們一齊用餐，吃得甚為開心，之後一家到客廳吃蛋糕，俞明躺在椅上休息。

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俞明的三名女兒，跟父親甚似樣，如餅印一樣，而三女Heidi去年已榮升嫲嫲，俞明成太公，四代同堂，兒孫亦十分·孝順，不時陪俞明食飯。

現96歲的俞明叔，原名阮俞明，在40年代已入行，他更是一代武打巨星李小龍的堂姊夫。

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▲ 俞明家人甚孝順。（取自Facebook）

擅演鬼馬角色

俞明1947年由電影導演兼演員胞兄俞亮介紹入行拍戲，他擅演鬼馬角色，是經典笑匠。演出作品包括《黃飛鴻》電影系列（關德興主演）、《工廠少爺》、《玉女添丁》和《街市皇后》等粵語片。

1970年他在蔡和平的邀請下，加入無綫《歡樂今宵》演出，亦演過不少電視劇，如《風雲》等，演出令不少人留下深刻印象。

▲ 圈中人緣好。（取自Facebook）

退休後，女兒Heidi常分享父親照片，亦回應影迷爸爸的近況，指爸爸身體很好，感激大家的關心。

同場加映：陳勉良訪問