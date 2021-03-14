警方拘捕4男女涉9宗港島爆竊案　匪徒掠10萬元財物

▲ 涉案男主腦（中）被捕。（黃傑偉攝）

警方拘捕4人，涉嫌與港島9宗爆竊案有關，包括3男1女，年齡介乎20至27歲。警方指，案件涉款約10萬元，相信已瓦解一個爆竊集團，不排除稍後會有更多人被捕。

警方指，過去一個月接獲9宗港島爆竊案件，賊人針對地舖犯案，掠去現金、手提電話及手袋等個人財物，總值約10萬元，警方調查後，懷疑案件與同一爆竊集團有關，匪徒分工仔細，有人負責探路「踩線」、「睇水」、爆破及搜掠，他們犯案時配備鐵筆及大型剪鉗等工具，事後會將犯案工具丟棄，最後以的士逃離現場。

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警方稱，被捕人士現正扣查中，大部分人報稱無業，有人報稱任職物流，有人承認與案件有關，行動仍然繼續，警方不排除稍後會有更多人被捕。

西區警區助理指揮官（刑事）警司冼國明重申爆竊屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年，冼亦提醒市民及商戶注意保安意識，不要將貴重物品置於店內，以免不法之徒有機可乘。

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記者：黃傑偉