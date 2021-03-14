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【封區檢測】半山區再封區涉舊山頂道帝景園、薄扶林道多棟大廈　料明早7時完成行動

社會 19:01 2021/03/14

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本港今日（14日）新增24宗新冠肺炎確診個案，包括10宗源頭不明個案。政府晚上7時發出限制與檢測宣告，限制在中西區指明「受限區域」（即中西區薄扶林道64-68 號／般咸道73-83 號景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號，以及舊山頂道23號帝景園第一座至第五座）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

政府目標爭取於明日上午約7時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在上午7時左右開始上班。在正式撤銷『相關宣告』時，政府會另行公布。

中西區舊山頂道23號帝景園第一座至第五座。(政府新聞處)

中西區薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號。(政府新聞處)

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責任編輯：蘇文軒

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