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【新冠肺炎】鴨脷洲The Harbour School 3教師染疫　校方聲明指共4人染疫

社會 19:02 2021/03/14

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鴨脷洲The Harbour School今日下午發聲明指得悉4名員工染疫。

「Ursus Fitness」群組波及多間學校，包括鴨脷洲The Harbour School，該校3名老師染疫。學校發聲明指，得悉4名員工染疫，均於The Harbour School Grove campus任教。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（14日）於疫情記者會上提到，鴨脷洲 The Harbour School （The Grove Campus）現小型爆發，包括兩名任教資訊科技科的教師，其中一人為為「Ursus Fitness」的顧客；另有一名美術老師初步確診。詳情即看：【下一頁】

The Harbour School今日發聲明指，2名教職員於上周五（12日）檢測呈陽性，其中一人曾到「Ursus Fitness」，另一人則與首名確診老師一同工作，被視為密切接觸者。兩名教師的家人已入住檢疫中心，另有一名教師今日下午的檢測結果亦呈陽性，為首先確診教師的緊密接觸者，惟聲明沒有列明第4名染疫員工的資料。

聲明又指，衞生防護中心至今仍未聯絡校方，對於港府要求6名學校助教及35名學生入住檢疫中心的消息亦是從今日下午的疫情記者會中得知，而發該聲明時，學校亦未收到衞生防護中心的通知。

校方重申所有師生於校內均有佩戴口罩，而且有嚴格遵守衞生防護中心的防感染控制指引，包括於家中和學校的日常體溫檢查，恆常清潔雙手、強制性佩戴口罩，以及社交距離等。

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記者：郭詩詩

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