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【新冠肺炎】教育局指密切留意疫情發展　適時檢視上課安排

社會 20:07 2021/03/14

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教育局表示，會密切留意疫情發展，適時檢視上課安排。（經濟日報資料圖片）

全港幼稚園及中小學現時可有條件地恢復面授課堂，惟近日的西營盤「Ursus Fitness」健身群組波及多間國際學校，亦有其他確診個案涉及學生。位於港島山道的聖公會聖彼得小學因應區內疫情最新情況，本星期全校改為網課，小六生則須回校考呈分試，詳情即看：【下一頁】

教育局回覆TOPick查詢時表示，會繼續密切留意疫情的相關發展，及聽取專家的醫學意見及學校的準備情況，並會適時檢視上課安排。

教育局指，根據現行安排，學校可按校本需要安排學生回校，以不多於全校人數三分一為限。若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，教育局認為可為全校師生提供多一重保障，締造一個較為安全的環境讓學生學習，教育局會按這些學校的實際情況，考慮讓它們全校恢復半天面授課堂。

局方續稱，政府已宣布擴大「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」下優先接種疫苗的組別，安排學校教職員（例如：幼稚園、中小學及大學教職員及支援人員、特殊學校職員、校車／保姆車司機及跟車保姆等）優先接種疫苗，教育局鼓勵學校教職員積極參與及支持疫苗接種計劃，以保障教職員及學生的健康。

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記者：洪芷晴﹑陳曉瑩

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