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【病毒檢測】勞工處設流動採樣站為外傭免費檢測　無須預約【內附地點】

社會 20:35 2021/03/14

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勞工處設流動採樣站為外傭免費檢測。（經濟日報資料圖片）

勞工處今日（14日）及下周日（21日）在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，為外傭提供免費檢測，無須預約，外傭只須帶備香港身份證或護照，便可即場登記採樣。

三個流動採樣站分別設於：

  • 中環遮打道行人專用區（近巴士站）
  • 銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）
  • 荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

勞工處指，流動採樣站下周日（21日）開放時間為上午10時至下午5時，檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，檢測結果呈陰性的參加者會獲發電話短訊通知。檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進，如確定為確診個案，衞生署會聯絡該名參加者。

勞工處呼籲職業介紹所及僱主鼓勵及協助安排外傭前往指定的流動採樣站接受免費檢測，處方亦會在多個外傭經常聚集的地方，包括中環、銅鑼灣及旺角等，安排宣傳車輛以多種語言進行流動廣播，呼籲外傭遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方四人以上的群組聚集等防疫規例。

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記者：陳曉瑩

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