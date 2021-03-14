【屯馬綫】港鐵屯馬綫進行救援演習　聯同消防處警方測試緊急應變部署

▲ 港鐵在屯馬綫進行救援演習。(港鐵提供)

屯馬綫預計今年中全線通車，港鐵公司今早（14日）凌晨時分進行救援演習，模擬列車於行駛期間出現事故，以測試各項緊急應變部署及程序，為投入服務作好準備。

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港鐵指，是次演習模擬一列列車由尖東站開往紅磡站屯馬綫新月台時，一名乘客的手機充電器突然冒煙，濃煙迅速蔓延。同一時間列車失去動力，需要在隧道停下。車上乘客從列車的緊急出口安全疏散至路軌，並在車站職員的帶領下沿隧道步行至紅磡站。部分模擬「受傷乘客」被救出並帶往安全位置進行治理；而一位模擬「嚴重受傷的乘客」則被送往醫院。

消防處、警務處及港鐵公司代表均有參與是次演習。機電工程署、運輸署及路政署亦有代表到場視察。港鐵公司車務營運總管黃琨暐表示，是次演習為緊急事故應變及救援人員以及公司提供了一次很好的機會，確保合作及溝通，並且各方均準備就緒，在出現緊急情況的時候作出應變。



屯馬綫全綫全長約56公里，涵蓋27個車站，將成為全香港最長的鐵路綫，連繫新界東西。屯馬綫全綫通車後，宋皇臺及土瓜灣兩個新車站，以及何文田及紅磡站的屯馬綫新月台將會開放使用。

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責任編輯：蘇文軒