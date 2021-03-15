【5G醫院】將軍澳醫院結合智能眼鏡混合實境做5G手術　提高手術效率及精準度

▲ 顏海狄示範如何使用混合實境技術，在眼鏡中觀看3D斷層影像。（湯炳強攝）

醫管局近年大力推動「智慧醫院」發展，將軍澳醫院去年引入5G技術，目前正試驗智能眼鏡及混合實境技術，如以高清直播手術現場情況，只要一機在手，便能供資深醫生作支援或教學用途。院方指，目前利用該技術進行過2次外科手術，醫生反應不俗，期望可作長遠使用。

將軍澳醫院智慧醫院發展統籌司徒靈表示，該院去年率先引進5G技術，網絡覆蓋手術室範圍，方便醫生護士將3D內窺鏡、智能眼鏡鏡頭拍下的畫面即時傳輸，有需要時可讓資深醫生實時了解手術，並作出指導：「唔使醫生趕返醫院或打電話」，提升手術效率。

將院護理資訊統籌顏海狄解釋，混合實境技術是將虛擬場景與現實高度結合，利用手勢掌控虛擬檔案如電腦斷層掃描、骨骼血管影像等，「疊上」現實的手術部位：「醫生可在眼鏡中模擬執好骨折病人的斷骨」，省卻以往要邊看電腦邊做手術的不便，提高手術確精度。顏又透露，目前正訓練更多醫生護士使用該技術，平均3至5天便能上手。

該院亦目前已引入一副智能眼鏡、一套兩副混合實境眼鏡作試驗，計劃由上月開始為期半年，目前已進行過2次手術，包括切除脂肪瘤及骨折手術，司徒靈認為，腦科、耳鼻喉科亦有潛力應用相關技術，至於長遠能否推廣至全港公立醫院應用，則要視乎計劃的反應及醫管局的取態。

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記者：蘇文軒