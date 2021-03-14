【選舉制度】許正宇：落實「愛國者治港」　有更大空間與立法會合力發展經濟

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇表示，全國人大通過完善香港選舉制度的決定，將可以令「愛國者治港」在香港得到全面落實。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇表示，全國人大通過完善香港選舉制度的決定，將可以令「愛國者治港」在香港得到全面落實，提高香港特區的治理效能，特區政府亦將有更大空間，與立法會合力發展經濟，改善民生。

許正宇今在網誌稱，《十四五規劃綱要》確立了香港在國家整體發展中的重要功能定位，落實「愛國者治港」則確保了香港走上由亂及治的良好軌道，做到正本清源、撥亂反正。他亦指，規劃綱要中涉港部分，確立香港在國家整體發展中的重要功能定位，並指無論是提升金融業的競爭力、為青年人創造上流空間、以至解決香港的各種深層次矛盾，亦需要通過發展，以創造空間及資源為解決問題尋求方案。

他強調，要推動香港繼續向前，「愛國者治港」必須得到堅決落實，否則，當「不愛國者」利用漏洞進入香港特區治理架構，推動發展就會變得不可能。他相信，唯有愛國者才會真切關顧國家和香港的利益，唯有由愛國者管治香港，香港才能發揮好規劃綱要中的功能定位，保障好香港繁榮穩定的未來。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS



責任編輯：尹櫻霖