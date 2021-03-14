幼稚園校長被指公器私用要教師工作時間到其住所畫壁畫　教育局稱會密切跟進

▲ 有現職及已離職的教師向區議員求助。（陳國峰攝）

大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園校長被指控濫權，有該校教師向區議員投訴，指校長胡肖霞要求教師於工作時間，到她家中為庭園畫壁畫，事後更篡改有關的會議記錄，企圖在教育局處理事件時蒙混過關。有教師更稱，曾目擊校長拉著一名有特殊教育需要的兒童的腿，將他在地上拖行4至5米。教育局回覆指，早前曾接獲相關的投訴，已即時按既定機制及公平公正原則作出跟進。

大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園是一所受政府資助的非牟利學校。有現職及已離職的教師向區議員求助，其中一名涉事的教師B表示，校長於今年1月，以命令的語氣，要求3位教師在1月22日至2月6日期間，逢星期一至五的工作時間，到她於上水金錢村的住所中畫壁畫，而原本的教學事務，包括準備教材、預錄教學影片的工作，就交由其他老師負責，或是在放工後處理。直至有區議員關注事件，教育局要徹查此事，校長才於2月23日的會議上稱，為她家中畫壁畫是屬於「校園美化計劃」的培訓，更進一步要求教師於復活節期間，回校畫壁畫，遭到部分教師反對。

▲ 教師指，該校校長要求她們在工作時間到其住所畫壁畫。（受訪者提供）

▲ 教師指，該校校長要求她們在工作時間到其住所畫壁畫。（受訪者提供）

教師B於3月8日翻查手寫的會議記錄，發現校方在未經過與會教師的同意下，疑似更改去年11月20日及今年1月5日的會議記錄，在空白地方加插有關美化計劃的培訓詳情，懷疑想瞞騙曾要求教師處理她的私人事務。教師B續指，受到校長的壓力而不敢反抗，為保住飯碗而啞忍，又說校長曾暗示「外面搵工好難」，但後來因校長行為變本加厲，而向區議員求助。

亦有教師聲稱曾目睹校長粗暴對待學生，教師C稱，曾目睹校長將一名有特殊教育需要的兒童，拉着他的腳在地上拖行4至5米，學生在過程中尖叫及大哭，有教師想上前安慰，但被校長阻止。除此之外，教師B亦目睹校內另一名女教師，曾捉着一名不願食飯的學生的肩膊並大力搖晃，又不斷用力將食物放到學生口中。教師B曾向校長反映，校長回應「個老師生得咁靚，點會做咁嘅事」，事件最後不了了之。

▲ 涉事的幼稚園。（陳國峰攝）

為事主提供協助的油尖旺區議員李傲然說，會就事件向教育局作正式投訴，亦會向廉政公署及警方報案。

教育局回覆TOPick查詢時指，早前曾接獲相關的投訴，已即時按既定機制及公平公正原則作出跟進，包括要求學校校監作出調查及提交報告，局方會繼續密切跟進事件，確保學生福祉及學校運作符合有關規定。

警方就回應指，旺角警區本月8日接獲一間學校職員報案，指有學校文件懷疑被人擅自刪改，經初步調查，相信事件不涉及刑事成分，案件列作「糾紛」。

TOPick亦就事件向涉事幼稚園查詢，暫時未有收到回覆。

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記者：黃悅晴