【確診大廈】半山區濂溪別業、香港花園、嘉兆臺　 跑馬地雲臺別墅、紅磡黃埔花園上榜

▲ URSUS Fitness群組染疫人數繼續擴大。(黃傑偉攝)

衞生署衞生防護中心公布，截至今日(14日)零時零分，正調查24宗新冠肺炎新增確診個案，至今本港個案累計11,282宗（包括11,281宗確診個案和一宗疑似個案）。中心晚上公布確診患者居住大廈，中西區繼續是「重災區」，7宗個案居於中西區，名單如下:

中西區(7)

半山區濂溪別業

半山區香港花園C-D座

半山區嘉兆臺第1座

西營盤維港峰

上環寶慶大廈

上環水坑口街26號

堅尼地城華寶大廈

灣仔區(2)

灣仔雲臺別墅C-D座

銅鑼灣禮智大廈

南區(1)

香港仔鴻福苑鴻澤閣

九龍城區(2)

紅磡黃埔花園百合苑第一座

何文田金百利大廈

深水埗(2)

深水埗南昌街鑽石樓x2

西貢區(3)

將軍澳藍塘傲第5座

將軍澳康盛花園第2座

將軍澳健明邨健華樓

元朗區(3)

元朗新田石湖圍x2

錦田高埔村

大埔區(1)

大埔新興花園康仁閣

荃灣區(1)

荃灣愉景新城第2座

屯門區(1)

屯門瓏門2期7座

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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責任編輯：蘇文軒