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【確診大廈】半山區濂溪別業、香港花園、嘉兆臺　 跑馬地雲臺別墅、紅磡黃埔花園上榜

社會 22:43 2021/03/14

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URSUS Fitness群組染疫人數繼續擴大。(黃傑偉攝)

衞生署衞生防護中心公布，截至今日(14日)零時零分，正調查24宗新冠肺炎新增確診個案，至今本港個案累計11,282宗（包括11,281宗確診個案和一宗疑似個案）。中心晚上公布確診患者居住大廈，中西區繼續是「重災區」，7宗個案居於中西區，名單如下:

中西區(7)

  • 半山區濂溪別業
  • 半山區香港花園C-D座
  • 半山區嘉兆臺第1座
  • 西營盤維港峰
  • 上環寶慶大廈
  • 上環水坑口街26號
  • 堅尼地城華寶大廈

灣仔區(2)

  • 灣仔雲臺別墅C-D座
  • 銅鑼灣禮智大廈

南區(1)

  • 香港仔鴻福苑鴻澤閣

九龍城區(2)

  • 紅磡黃埔花園百合苑第一座
  • 何文田金百利大廈

深水埗(2)

  • 深水埗南昌街鑽石樓x2

西貢區(3)

  • 將軍澳藍塘傲第5座 
  • 將軍澳康盛花園第2座
  • 將軍澳健明邨健華樓

元朗區(3)

  • 元朗新田石湖圍x2
  • 錦田高埔村

大埔區(1)

  • 大埔新興花園康仁閣   

荃灣區(1)

  • 荃灣愉景新城第2座      

屯門區(1)

  • 屯門瓏門2期7座

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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責任編輯：蘇文軒

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