【確診大廈】半山區濂溪別業、香港花園、嘉兆臺 跑馬地雲臺別墅、紅磡黃埔花園上榜
社會 22:43 2021/03/14
衞生署衞生防護中心公布，截至今日(14日)零時零分，正調查24宗新冠肺炎新增確診個案，至今本港個案累計11,282宗（包括11,281宗確診個案和一宗疑似個案）。中心晚上公布確診患者居住大廈，中西區繼續是「重災區」，7宗個案居於中西區，名單如下:
中西區(7)
- 半山區濂溪別業
- 半山區香港花園C-D座
- 半山區嘉兆臺第1座
- 西營盤維港峰
- 上環寶慶大廈
- 上環水坑口街26號
- 堅尼地城華寶大廈
灣仔區(2)
- 灣仔雲臺別墅C-D座
- 銅鑼灣禮智大廈
南區(1)
- 香港仔鴻福苑鴻澤閣
九龍城區(2)
- 紅磡黃埔花園百合苑第一座
- 何文田金百利大廈
深水埗(2)
- 深水埗南昌街鑽石樓x2
西貢區(3)
- 將軍澳藍塘傲第5座
- 將軍澳康盛花園第2座
- 將軍澳健明邨健華樓
元朗區(3)
- 元朗新田石湖圍x2
- 錦田高埔村
大埔區(1)
- 大埔新興花園康仁閣
荃灣區(1)
- 荃灣愉景新城第2座
屯門區(1)
- 屯門瓏門2期7座
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責任編輯：蘇文軒