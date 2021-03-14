【疫苗接種】4人打針後不適2人需留醫　單日再多逾1.3萬人接種首劑疫苗

▲ 單日再多逾1.3萬人接種首劑新冠疫苗，但有4人打針後不適，其中2人需留醫。（經濟日報資料圖片）

政府今日（14日）晚上公布，單日再多逾1.3萬人接種首劑新冠疫苗，至今累計逾19萬人已接種第一劑疫苗，但有4人打針後出現不適，其中2人需留醫觀察。

政府指，截至今日晚上8時的過去24小時，共有約1.33萬市民接種了第一劑疫苗，其中7,900人接種科興疫苗，5,400人打復必泰疫苗。今日在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為73%；在7間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為86%。

截至今日零時零分，過去24小時共有4宗送院個案，其中2宗已經出院，2宗留院觀察，有關個案詳情：

仁愛普通科門診診所

於3月13日，一名54歲女子到屯門仁愛普通科門診診所接種疫苗後， 出現高血壓及感到暈眩。她於下午12時50分被送往屯門醫院，情況穩 定。經治療後，無須留院。

林士德體育館社區疫苗接種中心

於3月13日，一名43歲女子到林士德體育館社區疫苗接種中心接種 疫苗後，出現敏感徵狀及心悸。她於下午4時15分被送往瑪嘉烈醫院， 情況穩定。經治療後，需要留院觀察。

曉光街體育館社區疫苗接種中心

於3月13日，一名49歲女子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種 疫苗後，出現胸口不適、左手臂痳痺、出疹及頭痛。她於下午6時14分被送往聯合醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

友愛體育館社區疫苗接種中心

於3月13日，一名38歲女子到友愛體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到頭痛、噁心及虛弱。她下午8時40分被送往屯門醫院，情 況穩定。經治療後，需要留院觀察。

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記者：陳曉瑩