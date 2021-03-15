【選舉制度】中央在港舉辦首場座談會　張勇：什麼意見都可提

▲ 有關完善香港選舉制度決定上周四通過。（資料圖片）

港澳辦常務副主任張曉明、全國人大常委會法工委副主任張勇等中央官員，今早在港就完善香港選舉制度決定聽取各界意見。座談會今早9時半開始，分3個會議室舉行，分別由張曉明、張勇及中聯辦主任駱惠寧主持。

▲ 全國人大法工委副主任張勇。（陳靜儀攝）

張勇發言時表示，聽取大家意見後，會折衷調節。他舉例，有人希望50分或60分，有人要求100分，但他最後的落腳點可能是80分。他強調，今日的座談會什麼意見都可提，認為大家有不同意見是好事，「若意見一樣，代表沒必要修法。」又指一部法例所有人都不滿意是常態，但是所有人都能接受和遵守就是最好的法律，直言不求大家都滿意，但期望能達到各方都接受的狀態。

▲ 中聯辦主任駱惠寧。

駱惠寧發言時表示，就選委會新職能有三點體會：（1）因為選委會有廣泛代表性，可以超越某個界別、地區、團體的利益局限性，令立法會日後能夠更好代表香港社會整體利益；（2）特首和立法會日後在選民基礎有共通點，有利於處理好行政立法關係，維護行政主導體制；（3）可有效防止立法會為港獨和激進分裂勢力操控，令香港穩步發展的同時，更能有效維護國家和香港的根本利益。

他稱，中央對完善香港選舉制度非常重視和十分慎重，早前成立工作專辦，在研究過程中也邀請香港從事選舉和法律研究的專家參與，並以多種方式和特區政府、特首溝通，不斷聽取香港社會的意見，強調中央聽意見的一貫的真誠，希望大家暢所欲言。

座談會於灣仔會展中心舉行，出席者除了政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊外，還有各建制派政黨的主席，包括民建聯主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀、經民聯主席盧偉國、自由黨主席張宇人等。

這是自上周四全國人大會議通過完善香港選舉制度決定草案後，中央有關部門在香港舉辦的首場專題座談會。據悉，今日起一連三日仍有多場大大小小的座談會。

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記者：林曉君