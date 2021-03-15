【負債累累】張致恒太太撰長文反斥債主Naomi　雯雯：欠債不代表我是一個罪人

▲ 張致恒太太雯雯最近撰寫長文回應Steven的蕭愛兼債主Naomi。

前Boy'z成員張致恒（Steven）自2019年被爆一腳踏5船後形象插水，其工作量及收入大受影響，更曾向關智斌（Kenny）、張彥博、林盛斌等圈中好友借錢，其中舊愛Naomi更公開怒斥Steven有錢請外傭卻不肯還債。

張致恒太太雯雯昨晚（3月15日）撰寫長文回應Naomi，稱舉家沒有消失及「走佬」，並承諾會盡快還錢給Naomi。

【負債累累】為避債Cut電話卻搬新型村屋擁花園 張致恒被爆有錢搬屋無錢還債

▲ （取自IG）

雯雯發超長文回應

雯雯於社交平台點名Naomi發帖長文，寫道：

首先，我要講聲唔好意思，我唔認識你亦唔想外間再去加入討論呢一件事，所以我喺呢度一次過公開講一次。我好多謝亦都好感激你願意借出二萬元去幫助我們家庭，亦好抱歉我哋遲咗還俾你影響到你嘅生活。 但我好想去澄清一樣野，我哋一家冇消失亦都冇走佬，當你去公開追我哋還錢嘅時候，我哋已經即刻想盡辦法去搵錢還俾你，最後我哋去到絕路已經去咗借財務，去還一半錢俾你先，好抱歉我哋冇能力一次過還清二萬蚊俾你，我哋亦已經承受緊我哋要承受嘅，比財務貼街招甚至追上門。但係我依家喺呢度答應你我一定會用盡我嘅能力兩個月內還埋呢一萬蚊俾你。

雯叫對方別騷擾其家人，並指：

我好感恩，我老公有你呢一個朋友，喺我哋屋企出現問題嘅時候你願意去幫助我哋，但係我嘅家人係無辜嘅，你要嬲要追我哋還錢可以嚟搵我哋一家四口，但係點解叫我哋還錢嘅時候，要用我屋企人嚟威脅我哋去還錢俾你，點解要講到搵人去騷擾我嘅媽媽拎返屬於你嘅錢。當初你都係出於好心善良所以去幫助我哋，我相信冇人希望最後要搞到咁惡劣，你有咩不滿可以嚟搵我，但係我拜托你唔好騷擾我嘅家人。希望你可以放過我嘅家人. 我好想去為我同我兩個仔去講一啲說話.

冇錯我哋屋企呢一大段時間都係出現好大嘅經濟困難，但係好感恩係呢段時間有好多各方面嘅親朋戚有都願意去幫助我哋，的確我哋係有爭人錢..好幸運我老公開始可以有返少少工作，每次有收入嘅時候，我哋都有逐一去還錢比人，當然我哋冇本事冇能力可以立刻每一個人都即刻還清，但係我哋一家人已經好努力去慢慢逐個親朋戚有去還錢俾你地。

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她再度強調一家並非過着富貴的生活，並表示不會放棄家中的寵物，

另外我好想講

我而家嘅生活一啲都唔稱得上富貴呢兩個字。

我係住村屋，坦白講村屋一棟樓得三層，最高嗰層有天台，最低嗰層又花園，中層又唔太適合養狗，我相信住村屋嘅人都好清楚呢一樣野，我而家已經住得好遠，一個好偏僻嘅地方，大家表面睇到嘅只不過係新裝修就係叫富貴？我唔係住晒三層我都只係住地下，我以前住嘅都有天台，而租金同我以前住嘅嘢係一樣，我相信而家喺香港生活嘅人都好清楚租屋嘅樓價係點樣，我已經好努力盡力去生存，我希望大家可以高抬貴手，俾我同兩個仔可以寧寧靜靜咁樣過生活。 而我想再重申一次講

我嘅寵物，係我未同我老公拍拖甚至結婚之前我已經養緊佢哋，八年可能對你地來講唔係一個乜嘢嘅數字，但係佢哋係我嘅名根我係有感情㗎，我做唔出我窮就要放棄佢哋，就算要我食少一餐半餐我都會堅持繼續去照顧佢哋，如果我係結咗婚冇經濟能力先去養佢哋，我俾人鬧係我抵死，但係佢哋已經同我一齊生活左八年，我希望大家可以放過我唔好再去逼我放棄佢哋。

她再指錯不在兩位小朋友，認為要維護他們，

仲有我好想講

我買玩具俾我小朋友..

唔通我喺美國嘅親戚

甚至我香港嘅朋友又或者家人

佢地比一封利是，叫我買嘢食買個玩具比我嘅小朋友，我都有罪？

我係爭人錢，但係咁樣係咪代表我唔可以生活唔可以生存？

我兩個小朋友咁細，係咪就唔可以有佢哋嘅童年？ 我一直有好多嘅委屈甚至唔可以出聲

我都自己吞咗佢

但係我最近發現

世界好似唔再容許我同我嘅家人去生存

我爭人錢未有能力還我承認我係有罪

但係我兩個小朋友佢哋點解有罪？或者你哋會話佢嘅罪就係因為有我咁樣嘅父母，就算我點樣錯點樣冇用，我覺得我都係必須要去出聲維護同保護我嘅小朋友，將來佢哋仲要踏出呢個社會，我唔希望因為做父母嘅未還晒啲錢而令佢地出到街要俾人指指點點。

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然後，她再呼籲大家給予她們空間，

仲有我想講

一個男人衰鹹濕衰貪玩

係咪就要判佢死刑？

既然佢而家咁努力去生存

點解唔可以俾啲時間佢慢慢做返好佢照顧兩個小朋友

我自己係單親家庭，無論幾辛苦我都唔希望我嘅小朋友要行返我條路，大家可唔可以高抬貴手，俾我兩個小朋友可以有一個爸爸

我哋一家四口可以生存落去。 我亦相信

爭人錢唔代表我係一個罪人

希望大家可以比空間我哋

去對幫助過我哋嘅人負一個責任 最後我喺度承諾

我老公嘅所有親朋戚有，同埋我身邊嘅人

我哋一家四口無論仲生唔生存到

我哋都一定會付我哋嘅責任

去還返晒錢俾所有幫助過我哋嘅人

我哋從來冇消失過亦都唔會走任何人數

只係希望大家可以俾少少時間我哋

每個月可以生存到之餘亦可以去逐一還返錢俾你地。 🙏

【欠債累累】張致恒被招貼街招追債 Steven一家四口搬家兼停用電話

張致恒解釋住大屋原因

張致恒較早前被人貼街招指他是老千，借下多位圈中人錢而未有歸還，他更搬屋Cut電話避債。

他後來承認有借錢，並撰文向債主公開道歉，承諾有拖無欠將會還錢。之後，他又特意回應指家住大屋有工人的原因，他指工人是兩年前聘用。而家住村屋是因家太太養有3隻狗長達5年，而父母所住的屋邨不能養狗才搬出來住。

▲ （取自IG）

不過，之後有指張致恒搬往位於石崗的新型村屋居住，一家4口租住地下一層連花園，家中有靚裝潢，空間亦非常寬敞，足夠小朋友及動物活動。

張致恒無錢還債卻被踢爆愈住愈豪，搬新屋的租金及佈置費用估計要花近10萬。而且他一家出入也會搭的士，又養鸚鵡及烏龜，購物也不會手軟，非常豪氣，故被質疑扮無錢還債。

同場加映：林盛斌專訪