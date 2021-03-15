【選舉制度】李慧琼倡選德才兼備者進入管治架構　葉劉冀資格審查委員會由中立專業人士出任

▲ 立法會選舉或再押後舉行。（資料圖片）

中央有關部門今日在港就完善香港選舉制度舉辦專題座談會，有份出席的民建聯主席李慧琼在會上提出，要選出德才兼備的愛國者進入管治架構，並為愛國者提供培訓，儲備足夠政治人才，應對複雜的社會問題，讓一國兩制行穩致遠。

▲ 李慧琼。（陳靜儀攝）

李慧琼表示，港澳辦常務副主任張曉明未有提及修改選舉制度的具體內容。她相信，人大常委會將儘快完成審議工作，立法會會努力，令本地立法順利完成，確保未來幾場選舉有序進行。

新民黨主席葉劉淑儀表示，選委會可以補充立法會的不足，她舉例指，現時立法會的金融界、科技界代表性不足，冀望選委會在這些界別可補充。

▲ 葉劉淑儀。（陳靜儀攝）

葉劉淑儀又透露，與會者關注新設立的候選人資格審查委員會由哪些人組成，人數多少等，而多數意見希望是由較為中立、專業的人士擔任，她相信，人數不會太多。另外，她認為，要求特首參選人需同時獲得選舉委員會5個界別的提名非常合理。

▲ 吳秋北。（陳靜儀攝）

港區人大代表吳秋北認為，由選委會選出的立法會議員，應佔50席，以體現選委會選出較大比例立法會議員的原則。就立法會參選資格，他建議，參考全國人大決定中，特首候選人的提名門檻，即參選人須在選委會5大界別取得一定數量的提名，以充分照顧各方利益。

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記者：林曉君