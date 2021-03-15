【大步走】曾被領養唐狗咬傷停工半年險毀容　姚子羚未有留陰影與愛犬嘴對嘴

▲ 曾被領養唐狗咬傷停工半年險毀容，姚子羚未有留陰影愛犬嘴對嘴。

姚子羚新劇勵志劇《大步走》正在播出，現實中的子羚的生活亦十分健康。她趁著近日天朗氣清的日子，帶著領養了七年的愛犬通仔行山。子羚於2016年曾被愛犬咬傷臉部險毀容、需要停工半年的子羚，未有因過去受傷而留下陰影，照舊與通仔嘴對嘴，與愛犬同渡白色情人節。

喜歡戶外運動的姚子羚，經常在放假的日子行山跑步，昨日更帶同現年7歲的唐狗通仔一起，相約通仔的另外兩位「狗朋友」超超和俊彥一同行山，子羚更留言謂：「三隻狗狗行咗咁耐都好似唔識攰～我通表示好爽皮。P.S我同通通祝大家白色情人節快樂！」文末更標記三隻狗狗是「#沙煲兄弟」。

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▲ 子羚與愛犬通仔。（instagram圖片）

子羚曾被加咬傷

一身運動裝的子羚略施脂粉已經非常精神，出名是愛狗之人的她合照時更與通仔嘴對嘴親吻。

但其實早於2016年的時候，子羚曾經被通仔攻擊，咬傷其臉部，更差點因此毀容。

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▲ 幸好子羚臉上的疤痕能夠消退。（instagram圖片）

子羚當狗義工

喜歡動物的子羚愛心爆棚，經常擔任狗義工，幫助無家可歸的狗狗。

於2013年她與龔嘉欣在微博為一隻於深水埗被遺棄的初生唐狗尋家，最後無人領養，子羚為免唐狗被人道毀滅，於是決定做唐狗的主人，幫牠命名為通仔。

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子羚不怪責愛犬

然而在2016年，子羚與通仔玩時，被熱情活潑的通仔不小心攻擊，但因為愛犬並非有心，子羚不想大家擔心，同時不想愛犬被大眾攻擊，所以她非常低調地處理。

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▲ 子羚無懼陰影，與通仔照舊親暱。（instagram圖片）

據知當時其臉部有多處傷痕，臉頰有洞、嘴邊有爪痕，出事後子羚停工半年休養。然而復出後她仍不時呼籲大家以領養代替購買，跟通仔的相處亦未有因為受傷而留下任何陰影，著實是個愛護動物的好主人。

同場加映：何綺雲