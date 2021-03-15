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【消委會】16款天然染髮劑含有害致敏物　嚴重可致女性蕁麻疹、脫髮或腎中毒等

社會 10:14 2021/03/15

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消委會測試市面上26款聲稱成分「天然」、「草本」、「植物成分」，或「有機」的染髮劑。

消委會測試市面上26款聲稱成分「天然」、「草本」、「植物成分」，或「有機」的染髮劑，發現6成樣本含致敏物質或重金屬，其中16款樣本檢出有害致敏物質，俱為永久性染髮劑及草本海娜染髮粉，存在較大使用風險。消委會提醒，消費者切勿誤以為產品成分較「天然」，便掉以輕心。

是次測試的26款半永久或永久性染髮劑樣本，售價由$18至$450不等，當中包括7款染色護髮素、13款含氧化染料的永久性染髮劑，以及6款草本海娜染髮粉，顏色型號主要以黑色及深啡色為主。檢測項目涵蓋8種常見於染髮劑的致敏物質、阿摩尼亞、重金屬及酸鹼值等，並測試草本海娜類樣本的微生物含量，以及檢視了各樣本的標籤資料。

測試結果顯示，16款樣本檢出有害致敏物質，其中一半（8款）更檢出3至4種致敏物質，在該16款樣本檢出的3種致敏物質，包括對苯二胺（PPD）、間苯二胺（MPD）及甲苯-2,5-二胺（PTD），均載列於本港《藥劑業及毒藥規例》內的毒藥表。

消委會指，PPD常見於含氧化染料的染髮劑，可混合其他化學物質成為顏色鮮艷的染料。根據歐盟和內地的規定，PPD只限用於含氧化染料的染髮劑，塗抹在頭髮上的狀況下不能超過 2%。測試結果顯示，11款樣本檢出PPD，當中8款為含氧化染料的永久性染髮劑樣本，其PPD檢出量介乎0.29%至2%，符合相關規定。

其餘3款樣本為草本海娜染髮粉，檢出0.44%至8.3% PPD，由於草本海娜染髮粉一般不屬氧化染料，而該3款樣本的包裝上亦未有標示含有過氧化氫，因此未能符合歐盟及內地相關限用要求。

11款樣本含致敏物質對苯二胺（PPD）：

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消委會提醒，有研究發現歐美和亞洲人中約有1至6%的人口會對PPD產生過敏反應，而有過反應的以女性為主，因為接觸染髮劑而導致過敏的情況，最常見的症狀是痕癢（71.3% ），亦有不少人會感到刺痛（8.6%），乾燥（1.9%）和灼熱（1.0%）。另外，亦有部分人會出現紅斑和斑塊，而嚴重的併發症包括接觸性蕁麻疹、血管水腫、脫髮、支氣管痙攣、哮喘和腎中毒等，更有機會對生命健康造成威脅。

此外，1款含氧化染料的永久性染髮劑樣本，即「TS」天然萃取染髮霜檢出0.02% MPD，該成分屬於可導致基因發生永久性突變的物質，已被歐盟及內地列為不應用於化妝品（包括染髮用品）的禁用成分。

更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

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記者：陳子謙

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