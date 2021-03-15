【生命鬥士】小鐵漢捱過5次手術慶4歲生日　父母見證愛兒成長︰生命充斥著奇妙

▲ 小鐵漢患有先天性心臟病，終捱過5次手術，慶祝4歲生日。

患有先天性心臟病的男童小鐵漢（Kansas）出生至今已捱過5次手術，幸最近病情穩定，去年9月更成為K1學生，終於可以上學去。小鐵漢昨日（14日）迎來4歲生日，爸媽一路陪著兒子跨越重重難關成長，感嘆生命充滿奇妙。

小鐵漢出生後接受過3次開腔手術，其後經歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器共5次手術。去年5月下旬，小鐵漢接受第4次手術換機械心瓣後，因心率不正而緊急進行第5次手術，植入心臟起搏器。他住院近一個月後出院，去年7月中因凝血指數過高再度入院調藥，慶幸近大半年來病情穩定。

▲ 爸媽一路陪著小鐵漢跨越重重難關成長，感嘆生命充滿奇妙。（「小鐵漢媽媽」fb圖片）

小鐵漢4歲生日 父母願健康成長

3月14日是小鐵漢的4歲生日，小鐵漢媽媽Doris於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」發帖，祝兒子生日快樂，溫馨寫道「願所有幸福都圍繞著你」，表示多少努力、快樂、驚喜都是源自可愛的小鐵漢︰

眼看他每日歡笑，健康成長是我們一直的心願，始終不渝……生命充斥著奇妙，意想不到的事情，因此，見證著小鐵漢的成長階段，能讓爸媽熱淚盈眶。

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踏入4歲的小鐵漢活潑好動，小鐵漢嫲嫲問「你有諗過佢會咁嗎？」 父母一路走來，百般滋味在心頭，Doris笑言兒子還會問「我可唔可以同××（公主同學）結婚？」她坦言到小鐵漢真的娶老婆時，「我跟爸要哭死了」，她又期待跟兒子過每個生日。

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將再做心臟手術「打大佬」

至於小鐵漢爸爸Jayco亦在Facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖，並上載兒子古靈精怪的相片︰

生日R（搲）祝福，爸爸想R（搲）大家每人一句祝小鐵漢身體健康。

Jayco稱小鐵漢將要做第3階段單心室循環手術，形容這次手術是「打大佬」，他希望一切順利。

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責任編輯：王明芳