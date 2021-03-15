【結婚擺酒】準新人因疫情取消婚宴遭酒樓要求賠償14萬元 　消委會婚宴投訴按年增近6倍

▲ 新冠肺炎疫情持續， 打亂了一眾準新人的人生計劃，婚期需一改再改。（經濟日報資料圖片）

結婚是人生大事，不少準新人動輒花一年時間籌備婚禮，惟新冠肺炎疫情打亂了不少準新人的人生計劃，相關消費爭議湧現。消委會去年接獲122宗與婚宴有關的投訴，按年5.7倍。有準新人因疫情取消婚宴，卻被酒樓要求賠償14萬元；亦有準新人受宴會「限聚令」影響，被婚宴公司要求將未能招待賓客的逾50人份量食物外賣帶走。

個案一：因疫情取消婚宴 準新人須賠償14萬元

張小姐與未婚夫原訂去年10月結婚，一年半前已訂下酒樓集團婚宴，並支付三期訂金共7.2萬元。惟去年食肆因疫情而未能安排晚市堂食，張小姐自7月起已向酒樓查詢安排，但不獲對方回覆。酒樓其後聯絡張小姐，將於8月下旬跟進10月的婚宴安排，屆時若決定延期，則可以免費改期一次；如現時要求延期便要付5%行政費，酒水菜單亦按翌年價格計算，並且喪失原本合約內享有的額外優惠。

張小姐決定先取消10月的婚宴，酒樓要求他們須按合約條款繳付消費總額7成（約14萬元），作為單方面取消的賠償。她認為是基於安全考慮才逼不得已取消婚宴，不滿酒樓要求，求助消委會，酒樓最後取消要求的賠償，但事主未能取回已付的三期訂金。

個案二：準新人只能辦上限40人婚宴 婚宴公司要求將餘下逾50人份量食物外賣帶走

李先生原定於去年12月舉行延開8席的中式晚宴，政府收緊限聚令限制宴會人數不得超過40人，他主動向婚宴公司查詢酒席安排。惟對方堅持按合約於原定日子提供晚宴，若婚宴當日須按政府規定只可以招待40名賓客，餘下相等於56人的食物將以外攜形式處理。

李先生不滿有關安排，與婚宴公司多次商討後仍未能達成共識，公司更提醒李先生須按合約如期付款，逾期則當作 撻訂處理，所有已付之訂金將不獲退還。他向消委會求助，但未能成功調停，建議考慮經小額錢債審裁處追討損失。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩