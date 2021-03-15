【新冠肺炎】新增14間食肆曾有確診者到訪　圓方Shake Shack及黃埔麥奀上榜

▲ 新增14間食肆曾有確診者到訪

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增24宗新冠肺炎確診個案，全屬本地個案，包括10宗源頭不明個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增14間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的14間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

灣仔 渣甸中心 肉料理廣x伊呂波燒肉（10/03/2021 #11272）

灣仔 英皇集團中心 老上海飯店（07/03/2021 #11272）

灣仔 利園2期 竹 （09/03/2021 #11272）

中環 嘉咸街23號 無肉食（10/03/2021 #11268）

北角 北角匯2期 芽莊越式料理（10/03/2021 #11247）

太古 太古城中心 蘇浙滙（08/03/2021 #11261）

灣仔 愛群商業大廈 Mashi No Mashi（09/03/2021 #11266）

九龍

尖沙咀 圓方 Shake Shack（09/03/2021 #11266）

土瓜灣 天富大廈地下 港口冰室 09/03/2021 #11261）

紅磡 崇潔街 20 號 貴緣小鍋米線 08/03/2021 #11261）

紅磡 黃埔天地享膳坊 4 期 麥奀雲吞麵世家（07/03/2021 #11261）

新界

元朗 形點II Oliver's Super Sandwiches（13/03/2021 #11272）

元朗 正大街44號 海灣海鮮酒家（11/03/2021 #11272）

荃灣 荃錦中心 意樂餐廳（10/03/2021 #11267）

其中，個案編號11261的確診者為65歲女子，居於紅磡黃埔花園百合苑第一座，於3月9日發病。她於潛伏期曾往紅磡貴緣小鍋米線、黃埔天地麥奀雲吞麵世家、太古城中心蘇浙滙，以及於發病當日到訪土瓜灣港口冰室。

個案編號11272的確診者為64歲男子，居於西半山嘉兆臺第1座，於3月9日發病。他於潛伏期曾往灣仔老上海飯店；發病後曾到訪4間食肆，於3月9日到灣仔利園2期竹，及後數天曾到訪灣仔渣甸中心肉料理廣x伊呂波燒肉、元朗海灣海鮮酒家及形點IIOliver's Super Sandwiches。

【同場加映】8款消毒噴劑殺菌率逾99.999% 2款消毒力亦最出色

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣