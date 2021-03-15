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【新冠肺炎】新增14間食肆曾有確診者到訪　圓方Shake Shack及黃埔麥奀上榜

健康 10:19 2021/03/15

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新增14間食肆曾有確診者到訪

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增24宗新冠肺炎確診個案，全屬本地個案，包括10宗源頭不明個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增14間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的14間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

  • 灣仔　渣甸中心 肉料理廣x伊呂波燒肉（10/03/2021 #11272）
  • 灣仔　英皇集團中心　老上海飯店（07/03/2021 #11272）
  • 灣仔　利園2期　竹　（09/03/2021 #11272）
  • 中環　嘉咸街23號　無肉食（10/03/2021 #11268）
  • 北角 北角匯2期　芽莊越式料理（10/03/2021 #11247）
  • 太古　太古城中心　蘇浙滙（08/03/2021 #11261）
  • 灣仔　愛群商業大廈　Mashi No Mashi（09/03/2021 #11266）

九龍

  • 尖沙咀　圓方　Shake Shack（09/03/2021 #11266）
  • 土瓜灣　天富大廈地下　港口冰室 09/03/2021 #11261）
  • 紅磡 崇潔街 20 號 貴緣小鍋米線 08/03/2021 #11261）
  • 紅磡　黃埔天地享膳坊 4 期 麥奀雲吞麵世家（07/03/2021 #11261）

新界

  • 元朗　形點II　Oliver's Super Sandwiches（13/03/2021 #11272）
  • 元朗　正大街44號　海灣海鮮酒家（11/03/2021 #11272）
  • 荃灣　荃錦中心　意樂餐廳（10/03/2021 #11267）

其中，個案編號11261的確診者為65歲女子，居於紅磡黃埔花園百合苑第一座，於3月9日發病。她於潛伏期曾往紅磡貴緣小鍋米線、黃埔天地麥奀雲吞麵世家、太古城中心蘇浙滙，以及於發病當日到訪土瓜灣港口冰室。

個案編號11272的確診者為64歲男子，居於西半山嘉兆臺第1座，於3月9日發病。他於潛伏期曾往灣仔老上海飯店；發病後曾到訪4間食肆，於3月9日到灣仔利園2期竹，及後數天曾到訪灣仔渣甸中心肉料理廣x伊呂波燒肉、元朗海灣海鮮酒家及形點IIOliver's Super Sandwiches。

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責任編輯：黃泳欣

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