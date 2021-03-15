【封區檢測】半山薄扶林道及帝景園共1,640名居民完成檢測　發現2宗確診另有2個樣本正核實中

▲ 半山薄扶林道及帝景園共1,640名居民完成檢測。

健身群組擴大，令疫廈蔓延至中西區半山豪宅。港府昨晚（14日）將薄扶林道64-68 號、般咸道73-83號景輝大廈A座及B座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號，以及舊山頂道23號帝景園第一座至第五座列作「受限區域」，今早（15日）共為1,640名居民完成強制檢測。港府隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測，政府宣布所有執法行動在今日上午約8時40分前完成強制檢測行動，並另行公布有關區域解封的時間。

「受限區域」圍封情況：

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截至今日凌晨零時，當局於帝景園內發現2宗確診個案，另有一個樣本檢測結果仍在核實中，衞生署正在跟進，政府派員到訪約410戶，當中約80戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府指沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

另外，截至今日凌晨二時，薄扶林道35-68號和般咸道73-83號的「受限區域」內，當中有一個樣本檢測結果仍在核實中，政府派員到訪約600戶，當中約170戶在過程中沒人應門。

政府重申如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

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責任編輯：陳麗娜