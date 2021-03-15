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【大步走】寶珮如患腕管綜合症歷盡人生起跌　暖心丈夫安排派對賀十年錫婚

娛樂 13:42 2021/03/15

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

寶珮如與圈外丈夫Matthew Tang結婚十年，獲對方安排驚喜派對慶祝。

近日有份演出TVB劇集《大步走》的寶珮如，與圈外丈夫Matthew Tang結婚十年，寶珮如獲丈夫安排驚喜派對，更邀來林建明、楊玉梅、唐麗球等好友出席，場面熱鬧。

患有腕管綜合症的寶珮如感激丈夫及好友陪伴，並貼出合照跟網民分享喜悅。

【法證先鋒IV】袁潔儀歷三度流產之痛　潔儀姐姐分一半收入助寶珮如度經濟難關

    點擊圖片放大
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寶珮如於社交平台貼出派對照片，並寫道：

帶著麻痺的手慶祝十週年
感謝各位至愛在疫情下
都來臨分享我十週年的喜悅
#人生有幾多個十年 #感恩
#四人一枱 #上限20人
#疫情下的喜悅 #感動 #溫馨
#寶珮如 #鄧C9 #感謝主
#腕管綜合症快快遠離我
#感謝老公送給我的禮物

【浴火重生】寶珮如走出陰霾再唱歌　歷毀容陷低谷摯友袁潔儀解財困

（取自IG）

袁潔儀與寶珮如的姊妹情 登台收入一半支持寶珮如捱過車禍難關【有片】

人生歷盡起跌

現年56歲的寶珮如是歌手出身，出道30年的她，人生曾歷盡風波起跌，寶珮如於1989年參加亞視第三屆未來偶像爭霸戰入行，可惜際遇難料，1999她年遇上嚴重車禍，致下顎面骨盡碎，盤骨移位。

她曾跟TOPick受訪指，7年間除身體承受的傷痛，手術費用接近百萬，因未有購買任何保險，又沒有任何工作，那時間只能借錢度日。幸亞視的姊妹袁潔儀，便曾在金錢及精神上支持好朋友。

Baby跟丈夫十分恩愛。（取自facebook）

她於2011年在工作上認識了任職廉政公署的男友，二人拍拖兩月便結婚。婚後丈夫鼓勵她復出拍戲唱歌，她亦希望告訴大家，這個世界是有希望。

她說：「可能我已對做幕前失信心，覺得沒有人會要一個曾破相的人演戲，加上已結婚，一心想照顧家庭。丈夫卻知道我喜歡這行，擔心浪費了我的表演天份。他的口頭禪是『你不試怎知不行』，常鼓勵我再做這行。」

同場加映：邱芷微、陳志忠專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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