【金宵大廈2】《金宵2》 劇照+單元名搶先曝光　李施嬅陳山聰角色或性格大變【多圖】　

▲ 《金宵大廈2》 劇照流出。

由李施嬅和陳山聰主演的劇集《金宵大廈》贏盡口碑。編審羅佩清與監製葉鎮輝再度聯手，與內地優酷打造《金宵大廈2》，而《金宵大廈2》劇照也率先在微博曝光。

▲ Alex與阿蕭能否有好結果？（《金宵大廈》劇照）

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《金宵大廈2》劇照曝光

《金宵大廈2》除了主班人馬李施嬅、陳山聰、張彥博、趙希洛和黃子雄外，還加入胡鴻鈞、鄭子誠、曾展望、蘇皓兒、韋家雄、林子善、樊亦敏等人演出，豐富劇情。

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《金宵大廈2》十個單元分別是《對倒》、《雙魚》、《姐姐》、《七樓半》、《城寨英雄GO!》、《嫁衣》、《原點》、《訪客》、《吃播》、《OPPA》。

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李施嬅為角色消瘦

再次接拍Alex一角令李施嬅消瘦不少：「身邊人也說我瘦了不少，面頰也凹了，定欣遇到我第一個反應是『點解咁瘦呀？』。」

雖然今次通宵戲份較《金宵1》少，但李施嬅坦言壓力卻比以住大：「並非是觀眾給予壓力，只是角色相比《金宵1》難演很多，是不容易去演的，因而瘦了好多。期待給予驚喜大家，希望大家抱著平常心去欣賞，因為劇組花了很多心機及時間，可說是搞盡腦汁拍攝。」

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李施嬅與陳山聰在《金宵大廈2》繼續拍檔，而《金宵大廈》系列的皇牌編審羅佩清向傳媒透露，今次將玩平衡時空，即續集是關於另一個時空內金宵大廈的故事。

由劇照可見，《金宵大廈2》的氣氛相對沉重，令人期待後續發展。

同場加映：滕麗名訪問

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