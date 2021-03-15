【封區檢測】半山薄扶林道「受限區域」上午9時解封　未發現有人沒有進行強制檢測

▲ 中西區薄扶林道指明「受限區域」。（衞生署提供）

港府昨晚（14日）將中西區薄扶林道64-68號／般咸道73-83號景輝大廈A座及B座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號列作「受限區域」，今早（15日）為約680名居民完成強制檢測。港府隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測，政府宣布執法行動在今日上午約9時完結，並將有關區域解封。

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行動中，當局動員共約300名人員執行圍封行動，並安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法；當局未發現有人未進行強制檢測。

政府呼籲沒有應門的約170戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

政府重申任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

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責任編輯：陳麗娜