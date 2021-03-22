【小學試題】小六中文搶分練習題答案　閱讀理解分析描寫手法了解文章主旨

▲ 小六中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小六中文練習參考答案︰

1.(i) 空曠

1.(ii) 濕漉漉

1.(iii) 篩選

2. 瞥見

3. 郵差先生頂著一頭白髮，戴著老花眼鏡，留着白鬍子，雖然他是駝背，但仍有一身幹練的樣子。

4. 正面描寫/外貌描寫/肖像描寫

5. 三; 五

5.(i) 郵差先生讓路給帶著導盲犬的先生。

5.(ii) 郵差先生有耐性地聼學生的家長訴苦。

5.(iii) 郵差先生耐心地回答老婆婆的問題。

5.(iv) 郵差先生向愛開玩笑的小子開玩笑。

6.

第三段語言描寫：

郵差先生説：「有一封掛號信，得蓋圖章。」/ 郵差先生耐心地説：「這東西裏或許有錢。」

第五段側面描寫：

郵差先生拿着信，順了街道走下去，沒有一輛車子阻礙他，沒有一種聲音叫他分心。陽光充足地照到街上、屋脊上和牆壁上，整個小城都在光芒之中。

7.(ii) 有耐性

7.(ii) 一絲不苟

8. 郵差先生喜歡在這個小城工作，文中最後一段「他為此深深地讚歎：這小城的陽光特別美啊！」一句表達出郵差先生喜歡在這個小城工作，這運用了語言描寫。

9. 綜觀全文，郵差先生對工作的熱情連繫着郵差與小城裏的人，他們的關係密切，亦為郵差帶來成就感。

答案由「進研教育」提供。

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