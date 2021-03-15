【新冠肺炎】消息：今日新增約30宗確診個案　下午將設疫情記者會

▲ 消息指今日新增約30宗確診個案。

本港新冠疫情似有反彈之勢，消息指，今日（15日）新增約30宗確診個案，衞生防護中心及醫管局今日下午將有記者會交代疫情。

昨日（14日）本港新增24宗確診個案，12男12女，年齡介乎5至67歲，全屬本地個案，包括10宗源頭不明個案；另有逾20宗初步確診個案，當中逾10宗與Ursus Fitness群組有關。

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Ursus Fitness群組增10宗確診累計109人染疫，約750名密切接觸者送檢疫中心。詳情即看：【下一頁】

多幢大廈列強檢，包括屯門瓏門7座、西半山羅便臣道10號嘉兆臺1座。詳情即看：【下一頁】

再多16名公立醫院病人出院，共23人情況危殆及嚴重。詳情即看：【下一頁】

新增10宗源頭不明個案，包括一名居西半山嘉兆臺男子及2名學生。詳情即看：【下一頁】

昨日錄得逾20宗初步確診個案，松齡（德豐）護老中心81歲院友染疫。詳情即看：【下一頁】

鴨脷洲The Harbour School 3名老師染疫，35名學生及6名助教須送檢疫。詳情即看：【下一頁】

銅鑼灣East Latte女咖啡師疑染疫，檢測結果不確定需進一步覆檢。詳情即看：【下一頁】

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：陳麗娜