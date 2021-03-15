【澳門派錢】澳門提前在4月份發放現金分享　投放50億元推電子消費優惠刺激本地經濟

▲ 澳門提前在4月份發放現金分享，投放50億元推電子消費優惠刺激本地經濟。

澳門特區政府（15日）公布將推出「2021保就業、穩經濟、顧民生計劃」，包括在4月份提前發放現金分享，並且推出一系列針對性的消費優惠、支援無薪假人士及惠民惠商措施。

澳門特區政府指出，自去年出現新冠肺炎疫情，在中央的大力支持以及行政長官的堅實領導下，取得了防疫抗疫的階段性成果，隨着疫苗接種工作的推進，將為本澳經濟復甦帶來正面及促進作用，澳門正處於逐步回穩的轉變階段。

當局稱在經濟正處復甦的交接期，需要作出針對性的新部署，整個計劃惠及不同層面，將於4月份起有序推出，包括提前發放現金分享；促進本地消費計劃 (電子消費優惠、長者消費優惠、澳人食住遊)；提升職業技能；惠民惠商措施 (稅務減免、其他民生福利)等。

▲ 澳門提出一系列電子消費優惠推動本地經濟。（中新社）

在提前發放現金分享，澳門政府共投放72.35億元。在今年4月份起，按序向符合條件的澳門特區居民，發放現金分享款項。每名永久性居民獲發1萬元(澳門元)，每名非永久性居民獲發6千元。

至於促進本地消費計劃方面，將投放50億元推動電子消費優惠，採用「先消費、後獲取優惠」的方式進行：

澳門居民、外地僱員和澳門就讀的外地大專學生，透過以實名認證的本地移動支付消費，可參與「電子消費優惠」

由今年5月推出至今年底結束，為期8個月，投放總預算為50億元，全數用於送出的「優惠券」。

採用先消費、後獲取優惠的方式進行。舉例消費滿50元，即可獲贈5張10元優惠券；消費滿100元或以上，即可獲贈10張10元優惠券。

獲贈優惠券是以「3倍核銷」的規則使用，舉例：消費滿30元，即可使用1張10元優惠券；消費滿60元，即可使用2張10元優惠券，如此類推。

設定「3倍使用」規則，以大於3倍的消費金額核銷，以期產生更大的消費拉動效應。

優惠券使用期限為15日，每月領卷上限600元，每日領卷上限200元。

同時亦推出長者消費優惠，政府將投放5.67億元，照顧到長者居民可能不太習慣使用電子移動支付方式，65歲或以上澳門居民可通過 「長者卡」享受上限5,000元的消費優惠：

舉例消費滿30元，可立即減10元。消費滿60元，可立即減20元，如此類推。

長者除可享受「長者消費優惠」外，亦可以手機方式參與「電子消費優惠」。

不過電子消費優惠不可用於博彩、政府服務、水電及電訊公司、燃料公司及旅行社。

澳門政府指會投放1.2億元，鼓勵澳人澳遊，刺激本地消費，支援旅遊業界，預計在4至12月推行。參與計劃的澳門居民，每人可獲一次200元酒店住宿補助，鼓勵酒店提供「住宿及套票增加體驗」。

亦會投放3.34億元提升職業技能，包括優化帶津培訓，就讀對象擴展至博彩業僱員。至於處於無薪假狀況且不獲僱主推薦報讀課程者，可自行向勞工事務局提出報讀申請。

同時亦有稅務減免措施，涉及10.56億元以及調整職業稅，退回70%已繳納的2019年度職業稅稅款，退税金額上限為2萬元。另有其他民生福利措施，涉及149億元。

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責任編輯：伍瑋瑋