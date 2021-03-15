【消委會】消委會嚴選7款5星評分天然染髮劑　全部不含細菌和致敏物

▲ 消委會嚴選7款5星評分天然染髮劑，全部不含細菌和致敏物。

消委會測試市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑，發現6成樣本含致敏物質或重金屬，其中16款樣本檢出有害致敏物質，俱為永久性染髮劑及草本海娜染髮粉，存在較大使用風險。消委會在是次測試將9款天然染髮劑評為5星滿分，其中有7款不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，又提醒消費者切勿誤以為產品成分較「天然」，便掉以輕心。

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是次測試的26款半永久或永久性染髮劑樣本，售價由$18至$450不等，當中包括7款染色護髮素，經測試後，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，惟1款染色護髮素「LPLP」檢出0.1%阿摩尼亞，這種物質容易導致頭皮和眼睛敏感；全部樣本均獲5星評分。

至於在13款含氧化染料的永久性染髮劑樣本，只有2款獲5星評分，分別是售$124的「Herbatint」Permanent Haircolor Gel (1N)黑色，以及售價為$105的「Naturtint」 Permanent Hair ColorBrown-black，惟兩者含有害致敏物質對苯二胺（PPD），詳情即看：【下一頁】

另外，在6款草本海娜染髮粉樣本，只有一款獲4.5星評分，該樣本為售$178的「Radico」純天然有機染髮劑-自然黑，雖然不含致敏物，惟亦檢出含有0.52ppm鉛，檢出量均低於內地標準上限。

由於草本海娜染髮粉是使用廣泛的天然染髮劑，其含菌量經常引起關注，各樣本菌落總數介乎4,400至250,000 CFU/g，全部超出內地的《化妝品安全技術規範》中在其他化妝品類別的指標限值（1,000 CFU/g），當中檢出菌數最多的 1 款樣本超出限值達250倍；另有3款樣本檢出霉菌和酵母菌總數超出指標限值（100 CFU/g），由4,000至34,000 CFU/g，最多超出限值達340倍。

消委會指，縱使一般情況下，使用高含菌量的染髮產品未必會對身體造成不良影響，但若使用染髮劑時頭皮有損傷，或產品不小心濺到眼睛，便有機會引致過敏，甚至發炎的情況。

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記者：陳子謙