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【港區國安法】47人案律政司就4人覆核保釋　高院撤銷張可森保釋續還押

社會 11:08 2021/03/15

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4名被告今早由囚車押解到高等法院應訊。（陳國峰攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中15人早前獲總裁判官批准保釋，律政司就當中11人准保釋決定提覆核，高等法院今（15日）處理張可森、何啟明、施德來、李予信餘下4人的覆核聆訊。法官經考慮後，撤銷張可森之保釋，還押至5月底再訊。

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律政司一方今由副刑事檢控專員楊美琪代表，張可森由資深大律師駱應淦代表。法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，批准律政司覆核申請，撤銷張可森之保釋，續還押至5月31日再訊。

47名被告早前於西九龍裁判法院提堂，總裁判官蘇惠德最終批准15人保釋，惟律政司提覆核准保釋決定，各人還押待高院覆核聆訊，及後律政司撤回覆核楊雪盈、林景楠、呂智恆及劉偉聰，4人早前已獲保釋候訊。

餘下11人中，其中7人已分別處理覆核聆訊，最終黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋之覆核被駁回，4人准保釋候訊。

律政司就伍健偉、譚文豪及郭家麒之覆核保釋則獲批，3人被撤銷保釋，還押至5月底再訊。

另外，早前提堂後，同案被告黃之鋒、林卓廷等共31人保釋被拒，戴耀庭則無保釋申請，其中21人早前再被帶往西九龍裁判法院覆核保釋申請，其中10人放棄申請，其餘11人申請被拒，各人續還押候訊。

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記者：林育慧

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