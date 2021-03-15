【食不安心】韓國網絡瘋傳中式醃泡菜方法　大叔赤裸浸土黃色混濁泡菜池

▲ 韓網瘋傳中式醃泡菜方法，大叔裸浸土黃色混濁泡菜池。

近日南韓網上流傳一條「中國大量醃泡菜方法」的影片，片中一名男子半裸地浸在泡菜池，旁邊還有已生鏽挖掘機，池水顏色土黃混濁，嚇倒不少韓國人。

片中可見，製作者會在地上挖出巨大的坑洞然後鋪上塑膠袋，製成巨型泡菜池。之後一名大叔半裸地站在池中，將醃製好的泡菜拋到挖掘機的鏟子中。片中泡菜池的顏色呈土黃又如污水般混濁，且挖掘機都生鏽，看起來極不衛生。

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據悉影片早於去年6月在微博上流傳，拍片者自稱是怪手的駕駛員。他當時表示：「我也會醃泡菜，你們吃下肚的泡菜可能就是我醃的」，貼文引起爭議，不久後就被刪除。

另外，韓國網民又發現一條製作泡菜所需的紅辣椒粉影片中，有大量老鼠在辣椒附近游走，場面恐怖。如在微博搜尋「醃泡菜的過程」亦不難發現工人會穿著鞋踩在泡菜上行走。

▲ 大量老鼠在辣椒附近游走。

▲ 大量老鼠在辣椒附近游走。

不過，據悉挖坑醃泡菜屬於非法，北京當局2019年6月宣布，這種泡菜包含大量亞硝酸鈉及防腐劑，嚴重危害國人健康，且有大量鹽水滲入土地中，污染環境、破壞農耕地，呼籲民眾購買經過認證的業者製造的泡菜。影片曝光後引起韓國網民熱烈討論：

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據南韓農村經濟研究院2020年調查，首爾有54%的餐廳皆使用中國進口泡菜，令網民紛紛擔心泡菜的衛生問題。不過據駐中南韓大使館11日向中國海關總署詢問的結果，影片中的白菜不作出口用途，籲毋需擔心。

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責任編輯：羅嘉欣