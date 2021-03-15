【無品街坊】柴灣環翠邨足球場淪「燒烤場」　10多人圍爐BBQ遺一地垃圾

▲ 柴灣環翠邨足球場淪「燒烤場」，10多人圍爐BBQ遺一地垃圾。

疫情持續，郊野公園的燒烤場仍然關閉，但近日卻有人在柴灣環翠邨的足球場搭爐燒烤，其後保安到場驅趕，他們才收爐離開。區議員吳卓燁表示，近期已屢次發生同類事件，事後遺下大量垃圾，嚴重影響衛生。

區議員吳卓燁日前於Facebook發文表示，接獲街坊投訴，有人於環翠邨足球場內燒烤，他聯同保安員趕到現場，發現有10多人正在燒烤，保安員即時警告他們立即離開，否則報警處理，他們聞言隨即「收爐走人」。從圖片可見，他們在地上放置燒烤爐具，並自備炭和食物，而遍地都是膠袋、紙杯紙碟。

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吳卓燁表示，過往亦多次發現有人於足球場內燒烤，形容這次終於「人贓並獲」。據他早前的Facebook貼文可見，1月時已有多名街坊投訴，指在家中聞到燒烤氣味，並持續逾1小時，亦有住高層的居民看到有火光。

當時他與保安到現場了解，「發現人就走晒，嗰爐仲燒緊雞翼」，更留下一地垃圾，造成衛生問題。

食到咁上下就拍拍屁股走人，依家夜麻麻 無清潔姐姐可以幫手，焗住要擺過夜。垃圾搞到成個足球場都係，大佬啊，係咪想養米奇、養強哥？

事件引起網民關注，不少人批評燒烤人士缺乏公德心，並違反限聚令，構成傳播風險，「真係以為邊度燒都得」、「應該報警啦，又唔只一次系度燒烤」、「不應放生」。

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責任編輯：羅嘉欣