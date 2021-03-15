  • 25°C
香港時間 : 2021315日 (週一) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【哈利波特】「張秋」梁佩詩改形象憶童年辛酸　自爆曾遭種族歧視飽受網上欺凌

娛樂 13:13 2021/03/15

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

《哈利波特》電影中飾演張秋的梁佩詩接受訪問時，大談當年拍攝《哈利波特》時，原來遭到種族歧視和網上欺凌。

電影《哈利波特》（Harry Potter）雖然一早在10年前已經完結（2011），但劇中每一位演員都仍然是大家所關心的對象，除了3位主角外，其他「同學仔」亦都陪伴著不少人的成長。

最近，在《哈利波特》電影飾演張秋的梁佩詩接受訪問時，大談當年拍攝《哈利波特》時，原來遭到種族歧視和網上欺凌。

【皇室風暴】哈里梅根痛斥皇室種族歧視　英女皇首開腔回應︰會私下處理

梁佩詩家中愛犬。（圖片_katieleing_ ig）

能夠在《哈利波特》電影中成為唯一的華人代表，自然被受關注，父母是香港人的梁佩詩出生於蘇格蘭，當年從3,000人中脫穎而出得到張秋這角色，理應非常開心。

不過，因為劇中張秋是哈利波特的初戀對象，而且又有接吻的劇情，因此，當年16歲的他，在劇外竟成了大家憎厭的對象。

飾演張秋的梁佩詩，早前公開表示在拍攝時被受網絡欺凌。（網上截圖）

飽受種族歧視

最近他在廣播中分享了這一段不為人知的事，首先是《哈利波特》的fans在網上留言認為她不適位扮演張秋這角色，批評的言論中更夾雜著不少種族歧視等人身攻擊，而自己又刻意在網上搜尋自己的名字，看到很多網上言論而令自己感受到非常大的壓力。

令她更難堪的是當她將這消息告訴給電影的公關大員時，她們不但沒有出手相助，而且更叫她將一切事當作看不見。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

改短髮展新形象

可幸的是現在「張秋」已走出陰影，身在蘇格蘭的她先後得到蘇格蘭最性感適婚女士第一位（2007）、入選英國華人青年聯會主辦的「大笨鐘獎」十大傑出華人青年（2009）等。

而最近她更將一直已留的長髮剪掉，將當年張秋弱不禁風的感覺一掃而空，甚至得到不少網民稱讚，大讚在眾多《哈利波特》的「同學仔」中，只有少數同學還可以保持著愈大愈靚的感覺。

記者：何偉雄

同場加映：孟希璘訪問

相關文章

【用家噩耗】Netflix或禁止非同住用戶共享帳號　發言人證為確保使用者獲授權
15:30 2021/03/12
【用家噩耗】Netflix或禁止非同住用戶共享帳號　發言人證為確保使用者獲授權
【魔龍王國】迪士尼公主形象新突破　豐富娛樂不忘言志
15:28 2021/03/10
【魔龍王國】迪士尼公主形象新突破　豐富娛樂不忘言志
【一秒拳王】導演趙善恆熱血解構「一秒」主題　周國賢增30磅練拳半年：每一秒都想放棄
18:34 2021/03/09
【一秒拳王】導演趙善恆熱血解構「一秒」主題　周國賢增30磅練拳半年：每一秒都想放棄
娛樂人物職業 演員 網絡熱話 網上欺凌 歧視 電影 荷里活 電視／電影／電台節目名

最高瀏覽

【悲慘童年】林穎彤遭生父拋棄做童星養家　林母抱女行乞9個月曾想輕生【有片】
10:20 2021/03/14
【悲慘童年】林穎彤遭生父拋棄做童星養家　林母抱女行乞9個月曾想輕生【有片】
【行山凍齡】47歲盧淑儀愛上遠足挑戰登山路線　與李克勤相愛15年靠行山塑出纖瘦身型
16:22 2021/03/13
【行山凍齡】47歲盧淑儀愛上遠足挑戰登山路線　與李克勤相愛15年靠行山塑出纖瘦身型
【靚太安樂窩】90後新婚夫婦儲錢5年上車　淘設計圖自家改造安樂窩慳10萬裝修費
16:28 2021/03/12
【靚太安樂窩】90後新婚夫婦儲錢5年上車　淘設計圖自家改造安樂窩慳10萬裝修費