【哈利波特】「張秋」梁佩詩改形象憶童年辛酸　自爆曾遭種族歧視飽受網上欺凌

▲ 《哈利波特》電影中飾演張秋的梁佩詩接受訪問時，大談當年拍攝《哈利波特》時，原來遭到種族歧視和網上欺凌。

電影《哈利波特》（Harry Potter）雖然一早在10年前已經完結（2011），但劇中每一位演員都仍然是大家所關心的對象，除了3位主角外，其他「同學仔」亦都陪伴著不少人的成長。

最近，在《哈利波特》電影飾演張秋的梁佩詩接受訪問時，大談當年拍攝《哈利波特》時，原來遭到種族歧視和網上欺凌。

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▲ 梁佩詩家中愛犬。（圖片_katieleing_ ig）

能夠在《哈利波特》電影中成為唯一的華人代表，自然被受關注，父母是香港人的梁佩詩出生於蘇格蘭，當年從3,000人中脫穎而出得到張秋這角色，理應非常開心。

不過，因為劇中張秋是哈利波特的初戀對象，而且又有接吻的劇情，因此，當年16歲的他，在劇外竟成了大家憎厭的對象。

▲ 飾演張秋的梁佩詩，早前公開表示在拍攝時被受網絡欺凌。（網上截圖）

飽受種族歧視

最近他在廣播中分享了這一段不為人知的事，首先是《哈利波特》的fans在網上留言認為她不適位扮演張秋這角色，批評的言論中更夾雜著不少種族歧視等人身攻擊，而自己又刻意在網上搜尋自己的名字，看到很多網上言論而令自己感受到非常大的壓力。

令她更難堪的是當她將這消息告訴給電影的公關大員時，她們不但沒有出手相助，而且更叫她將一切事當作看不見。

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改短髮展新形象

可幸的是現在「張秋」已走出陰影，身在蘇格蘭的她先後得到蘇格蘭最性感適婚女士第一位（2007）、入選英國華人青年聯會主辦的「大笨鐘獎」十大傑出華人青年（2009）等。

而最近她更將一直已留的長髮剪掉，將當年張秋弱不禁風的感覺一掃而空，甚至得到不少網民稱讚，大讚在眾多《哈利波特》的「同學仔」中，只有少數同學還可以保持著愈大愈靚的感覺。

記者：何偉雄

同場加映：孟希璘訪問