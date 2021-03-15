【消委會】準新人1.6萬元赴日影婚紗相不成被沒收訂金　新娘化妝服務被迫取消要求退訂遭拒

▲ 消委會2020年共接獲233宗涉及婚禮服務的投訴，婚紗攝影服務佔近3成（69宗）。（經濟日報資料圖片）

結婚是人生大事，從攝影、酒席﹑以至租借禮服、預約司儀和化妝師等，可謂千頭萬緒。惟新冠肺炎疫情打亂了不少準新人的人生計劃，消委會去年接獲逾230宗與婚禮服務有關的投訴，按年多2倍，其中婚攝服務佔近3成。有準新人前往日本輕井澤的婚禮攝影行程因疫情未能成行，攝影公司卻拒絕退回1.6萬元的訂金；亦有新娘化妝品服務被迫取消，要求退回訂金不果。

楊先生早前購買一間公司逾1.6萬元的海外婚紗攝影服務，並已付一半訂金，原定去年10月出發往日本輕井澤拍攝。可惜疫情一直反覆，日本更實施限制入境措施，公司遂於8月聯絡投訴人，建議改為在香港拍攝，或者延後日本拍攝期，楊先生認為方案未能切合其需求，提出退回訂金，但被拒絕。

該公司表明即使選擇於香港拍攝，亦不能退回差價，必須將已簽訂合約之金額全數用於公司的服務。事主認為不合理，稱變相花近1.6萬多元購買一輯香港婚紗照，與海外拍攝的原意相距太遠，況且與未婚妻早已於香港拍攝婚紗照，無需要再多拍一輯，認為對方未能履行合約訂明的日本婚攝服務，要求終止合約，他亦願意商議扣減合理手續費。

公司強調已盡力提供多種可行方案予受影響的顧客，惜均不為對方接納。對方指由於要一視同仁處理在不同階段受影響之顧客，故拒絕其他方案。

梁小姐與其居台灣的未婚夫原訂去年5月在港舉行婚禮，並預約了一間公司的新娘化妝及造型服務，費用為1.26萬元，已支付過半訂金。年初因應疫情嚴峻及實施封關，事主未婚夫仍身在台灣未能來港，無奈將婚期押後至10月初，婚禮服務公司當時亦同意改期。

及至8月下旬本港疫情持續，加上防疫措施下，婚宴或餐飲處所設有人數限制，梁小姐估計10月初的婚禮亦難以如期進行，再次與公司商討改期，但對方強調只允許改期一次，訂金亦不予退回。雙方交涉無果，梁小姐遂向消委會求助，要求公司免費改期或退款，對方亦拒絕。事主決定將原定10月初舉行的婚禮延期，當日亦不需要涉事公司的服務，對方不追收餘下尾數。

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記者：陳曉瑩