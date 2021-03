【小學試題】小四英文搶分練習題答案　 掌握頻率副詞（Adverbs of Frequency）用法

▲ 小四英文搶分練習題答案。

教育局宣布,全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後,可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友,利用TOPick邀請名師設計的練習題,在家中鞏固所學、吸收新知,維持學習進度,為復課做好準備。

以下為小四英文練習參考答案︰

Part A

1. buys

2. watched

3. are playing

4. will travel

5. are laughing

6. won

7. drove

8. studies; tidies

Part B

1. How do you go to school?

2. Does Kitty live in Fanling?

3. When will you go to Japan?

4. Would you like to have a drink?

5. Where is the nearest MTR station?

Part C

often; never; seldom; sometimes; always; seldom

Part D

1. heavier

2. bigger

3. the most beautiful

4. thicker

5. the best

6. larger than

7. the shortest

8. the highest

