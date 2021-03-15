【校長專欄】當子女挑戰「點解大人得？」 校長：「我是大人」不是擋箭牌

▲ Eva校長認為，「我是成人，你是小孩，所以你不能」掛在口唇邊，作為所有事情的「擋箭牌」。

作為家長的我們，不知是否覺察，當面對着家中孩子時，真的表現得很直接和「好聽話」！舉例說，當子女問我們：「媽咪 / 爸爸，你話我10點要瞓覺。點解我要瞓，但你又唔使瞓呢？」的時候，我們或會頓感啞口無言，甚至萌生愧疚之感。

「點解大人得？」這句帶有挑戰和質疑的提問，經常掛在孩子口邊。事實上，孩子很會「捉家長心理」，他們總會認為父母做不到的事情，自己也有毋須遵守該規矩的理由。

這樣的家教，看似很「平等」和「公道」，但實際上卻很容易培養出事事跟人比較、斤斤計較的孩子。這樣的性格，不但不利於培養良好的生活及學習態度，更甚者，或會令孩子成為一個難以與人合作的人。

首先，家長可深層次想一想，基於成人與一般兒童的智力發展、生理需要、生活節奏及社會責任等，均有所不同，因此成人與兒童本來就非事事平等，不能直接作比較。例如法律規定：不得售賣酒精類飲品或煙草予未成年人士； 18歲以上方可考取車牌； 婚姻、性行為等，也有年齡規範。

當然，我們會鼓勵成人作身教，以身作則，但並不是說，我們要求小朋友做的事情，大人亦必然及必須遵守。例如，孩子因為身體及腦袋仍在發育中，每天上課學習亦需要有充足的精神，故需要早睡早起。家長如果可以的話，盡量配合跟子女一起早睡早起，的確是最好不過的。但是，如果家長公務繁忙，回家後要先照顧子女，然後再趕忙工作，以致未能爭取充足休息時間，則理應教導子女明白彼此的家庭責任不同，不能直接作比較，強調「同理心」的重要性。

如果是媽媽未能早睡，最好由爸爸向子女解說原因；反之，則由媽媽解說。這樣，也能以身作則，教導子女體諒配偶的辛勞，不應以此作比較或作為縱容孩子晚睡的借口。

不過，如果家長自己有一些陋習，例如因看電視或玩電玩而晚睡，則不適合把「我是成人，你是小孩，所以你不能」掛在口唇邊，作為所有事情的「擋箭牌」。因為這不但難以教導子女培養和建立良好的行為，更難以贏得他們的尊重，建立彼此間的良好親子關係。

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