【驚險一刻】2歲男童獨站扶手電梯口險摔下　機警職員跨欄抱起救回一命

▲ 內地一名2歲男童獨自站在扶手電梯口，差點摔下去，幸好職員及時抱起他，救回一命。

家長帶同年幼孩童外出時，要好好看管，免生意外。日前內地武漢一位嫲嫲帶同2歲男孫乘搭地鐵，嫲嫲手推BB車，讓男童先行進站；此時閘門突然關上，嫲嫲被拒於閘外，看着男童獨自走至扶手電梯口，差點摔下去。職員看到此情況，立即跨越欄杆，抱起男童救回一命。

嫲嫲來不及入閘 男童獨奔電梯口

綜合內媒報導，事件發生在本月10日，一位嫲嫲帶同2歲男孫乘坐武漢地鐵。從網上流傳的影片可見，嫲嫲推着BB車準備入閘，並讓男童先行過去；怎料此時閘門突然關上，嫲嫲被拒於閘門外。男童一進站後奔跑至向下的扶手電梯口，站在該處觀望。

嫲嫲見狀大聲呼救，閘外職員聽到後立刻跑過去，跨越欄杆抱起男童。職員救援過程迅速，大約只花了10秒，避免男童因摔下扶手電梯而造成嚴重傷害。男童在意外後受驚大哭，職員安撫男童，待他情緒穩定之後，便送回嫲嫲手中。

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網民讚揚職員機警

事後該名職員表示，當時來不及多想，「就想千萬不能讓孩子出意外」，幸好男童沒有即時走下扶手電梯，能夠及時跨越欄杆抱起他。

影片在內地社交媒體流傳，不少網民大讚職員機警，「工作人員反應好迅速！」、「天啊，他這樣自己好危險的！好人一生平安」、「看出一身冷汗」；也有網民直斥嫲嫲沒有好好看管小孩，「放進嬰兒車裏推過去不就行了」、「一般不是大人先進去等小孩嗎？」。

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責任編輯︰王明芳