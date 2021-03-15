【活捉海鷗】大媽遊昆明徒手捉海鷗打卡　拍片炫耀：今晚有乳鴿吃

▲ 一名遊覽昆明時，徒手捉著海鷗「打卡」。

每年11月初至翌年4月，也有數萬隻海鷗前往昆明過冬。受疫情影響，當地多個觀賞海鷗的景點關閉，惟近日「不讓紅嘴鷗挨餓」這話題帖一度登上微博熱門搜尋榜。日前一名女子遊昆明海埂大壩時，徒手捉住紅嘴鷗「打卡」，並上載該影片炫耀稱：「今晚有乳鴿吃」。該女子的行徑被網民強烈譴責，事後她道歉，並解釋指「不知道不能抓」。

綜合內地媒體報道，3月9日，涉事女子於微博朋友圈發文並上載影片指：

看我徒手抓海鷗，輕而易舉。今晚有烤乳鴿吃了，見者有份，你要吃幾隻？

她更表示，一個下午可以抓幾百隻。

點擊圖片看捉海鷗過程：

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女子：不知道不能抓

從影片可見，該女子用麵包引誘海鷗，待牠飛近後，一手捉住其雙腳，海鷗不斷拍著翅膀掙扎。事後該女子向內地媒體解釋：

因為我第一次去，我確實不知道不能抓。我抓牠一下，然後餵了點麵包就把牠放走了。後來拍照的人說不能抓，我說好，那我就放了。

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當被問及捉海鷗的原因，她表示：

一時興起吧，也不知道不能抓，因為是野生的。就想抓來拍個照，發個朋友圈。如果知道了，上面寫著不能抓，我是不會抓的，這個就是我的法律意識淺薄，確實是我的錯誤。

「現場沒寫着不能抓」，並稱是野生就順手抓來拍個照發朋友圈而已。在同一地點，有幾名大媽似乎有樣學樣，徒手捉緊紅嘴鷗的腳或雙翼拍照。

因不少市民前往餵海鷗，昆明鳥類協會副秘書長提醒，勿採取過激行為餵飼，要保持距離，並要勤洗手。

點擊圖片看海鷗在昆明過冬的情景：

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責任編輯：羅嘉欣