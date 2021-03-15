【疫苗接種】港大將招募300名中一至中四學生接種新冠疫苗　研究兒童不良及免疫反應

▲ 港大醫學院將就本地疫苗接種計劃展開6項研究。

港大醫學院將就本地疫苗接種計劃展開6項研究，其中一項研究將招募300名11至16歲健康的中一至中四學生，為他們及其父母接種同款新冠疫苗，再研究參加者對疫苗的不良反應和免疫反應。

研究將會由港大醫學院兒童及青少年科學系負責，尚未正式開始。醫學院在網站中指出，現時已批准作緊急使用的新冠病毒疫苗仍未有針對16歲以下人群的公開數據， 因此正積極倡導及進行兒科研究，讓公眾可更暸解疫苗在對兒童的效能及安全性，並為群體疫苗接種鋪路。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

至於其餘5項研究，部分將招募18歲以上的人士參與，內容包括：

疫苗安全監測計劃，了解不同年齡層及健康狀態的人士在接種疫苗後的疑似異常事件

跟進疫苗接種者一年，從而評估疫苗的免疫原性和安全性；

隨機接受單劑量的復必泰疫苗，然後接受單劑量的科興疫苗，與接受兩劑復必泰疫苖或兩劑科興疫苗作比較，進行為期一年的疫苗免疫性和安全性跟進。

邀請有嚴重過敏史的人士，研究疫苗過敏，找出如何促進有過敏風險的人士，安全地接種疫苗

研究患者受感染和接種疫苗後所產生免疫力的持久性

另外，由港大醫學院營運的鴨脷洲社區疫苗接種中心將於明日(16日)起投入服務，為優先組別人士接種復必泰疫苗。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴