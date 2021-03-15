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【新冠疫苗】聶德權陳肇始下午交代疫苗安排　許樹昌指現時合適時機下調接種年齡

社會 11:52 2021/03/15

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公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今日下午亦會見傳媒，交代新冠疫苗接種計劃安排。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃陸續展開，明日(16日)起亦會再多12間BioNTech「復必泰」疫苗中心投入運作。公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今日(15日)下午亦會見傳媒，交代新冠疫苗接種計劃安排。

中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌今早接受商台節目訪問時指，本港近日疫苗接種率偏低，於供港疫苗貨源充足下，認為現在是合適的時機，將接種年齡限制下調至50歲以上人士；又解釋40歲以上人士，受感染後嚴重或死亡風險較高，認為可以調整接種安排。 

問及早前衞生署透露有一宗接種後出現面癱的個案，許樹昌表示，本港以往每10萬人，就會有23人出現面癱症狀，或因「生蛇」或疱疹病毒等引起，服用類固醇及抗病毒藥物之後就會復元；又強調雖然接連有人接種疫苗後出現不同反應，惟涉及個案數字，暫時並未高於背景發病率。

他又建議，醫管局公布過去5年，每年因心血管或急性中風等死亡的個案數字，每兩周更新相關數據，讓公眾可以作出比較。 

即看多12間新增BioNTech「復必泰」疫苗中心：

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責任編輯：陳正怡

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