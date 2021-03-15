【你好！李煥英】拍片追憶亡母票房破62億元　賈玲成全球票房第二高女導演

▲ 《你好！李煥英》

電影《你好！李煥英》是諧星演員出身的內地藝人賈玲初嘗導演之作，影片以她的母親名字命名，以緬懷當年意外離世的母親。影片將於4月8號香港上映，提早預祝母親節。

《你好！李煥英》在內地於農曆新年檔上映，目前仍在內地熱映中，票房已破62億元，力壓同期上映的《唐人街探案3》，並已躋身全球影史票房前90名，且成為全球影史女性導演票房第二，僅次於《神奇女俠》（Wonder Woman ）的女導Patty Jenkins 。

身為世界華人女導演最高票房的賈玲坦言，並非為要當導演而拍攝《你好！李煥英》這部作品，相反希望藉電影作為對母親的追憶和思念。

當年，母親的離世對她至今仍是個不能磨滅的衝擊，子欲養而親不在，賈玲有所遺憾地說：「我媽永遠沒機會看我的演出，連我的職業是一個演員也永遠不會知道！」

在拍攝這部電影期間，賈玲在片埸哭了多遍，特別在拍與戲中飾演她母親的張小斐時，讓她憶起與母親的種種往事，連現場工作人員看着眼裡也無不感心酸。

▲ 賈玲自導自演。

電影中除身兼編劇、導演、主演的賈玲外，還有張小斐、沈騰、陳赫、劉佳等，而當中不少來自著名以喜劇掛帥的舞台劇團隊「開心麻花」的成員，所以這部電影笑中有淚。

此外，《你好！李煥英」官方平台近日公布好消息 ，電影即將在全球上映，包括美國、加拿大、日本、韓國、英國、西班牙、澳大利亞、新西蘭、哥倫比亞等國家和地區。並留言：「這部電影獻給天下所有的偉大的媽媽」