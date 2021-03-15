【言傳身教】躁夫常用藤條打仔勸阻反被打　港媽沮喪：兒子有樣學樣打工人

父母體罰的目的可能是想管教好孩子，但有機會出現反效果，不但影響家庭關係，孩子亦有可能有樣學樣。有港媽最近於網上發文求助，指丈夫經常體罰就讀幼稚園的兒子，不但屢勸不聽，最近更加一同被打。她表示兒子亦模仿丈夫出手打外傭，不知如何是好。

該名港媽日前在網上討論區「親子王國」發文，表示丈夫暴躁，經常用藤條打兒子，打至身體留印。她已經不斷勸阻，但丈夫仍然無動於衷：

今晚見佢打完一次，又想打多一次，我就推佢一下，佢就連我都打埋。

兒子模仿爸爸打家傭

港媽又透露，「仔被打原因仲攪笑，因為佢打姐姐，姐姐問佢點解，佢話爸爸都係咁。」她稱，已為此事責備兒子，然後再向丈夫反映，不希望他使用武力，否則孩子會有樣學樣。她指：「只想他（丈夫）自己檢討，無諗過會攪成咁。」

帖文一出，網民怒斥不能接受，紛紛勸說她報警和離婚。她回應指沒有報警是因為「唔想推佢（丈夫）入去受，同無左份工。離婚係唔想衝動下魯莽決定。」至於有網民建議港媽拍下兒子傷痕，她指：

我話報警，佢（丈夫）話唔怕，咪一起拉囉，佢話我有郁手推佢。

她又表示雖然自己有能力撫養孩子，但「不能完全代替爸爸」。

疑家暴問題一代接一代

港媽在回應網民時更透露「老爺以前係咁打奶奶，無限loop」。自己曾經嘗試找人求助，但丈夫沒有理會：「病人通常都不覺得自己有病，試過輔導，但都係得我一個去。」

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責任編輯︰王明芳