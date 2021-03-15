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【Ursus Fitness群組】許樹昌料群組已現第三代傳播　梁子超籲高風險者有症狀要重檢

社會 12:19 2021/03/15

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西營盤URSUS FITNESS群組至今已有109人確診。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆未止，昨日新增24人確診中10人更是與西營盤URSUS FITNESS群組相關，群組至今已有109人確診，甚至波及鴨脷洲中心The Harbour School的3名教師。中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容中西區疫情令人擔心，健身中心群組或已現第三代傳播，未來一星期是關鍵；呼吸系統專科醫生梁子超呼籲業界在內等有風險人士要小心，如有病徵需要再檢測，不要等14日定期檢測，否則有爆發機會。

中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌今早接受商台訪問時直言，中西區疫情令人擔心，健身中心群組短時間內已經擴大至109宗確診，仍有10多宗初步陽性個案，已經差不多增至120宗，超越第二波疫情時的酒吧群組。

他認為，健身中心群組或已經出現第三代傳播，關鍵在於未來一星期，要看清楚群組的密切接觸者，進行檢測前，在社區造成多大規模的爆發。 不過他直言，現時只是第四波反彈，暫時未可說是第五波疫情，否則確診數字會急速上升，又呼籲曾到相關健身中心的人士，盡快接受檢測，擔心可能出現無症狀患者散播病毒。

呼吸系統專科醫生梁子超則於港台節目上指，群組爆疫後很多人變得小心，減少不必要接觸及到健身中心，現時未見到有在不同健身中心傳播或大型爆發的情況，相信群組未見網絡式傳播情況，估計第二代傳播會於未來一兩星期出現。

他呼籲，包括業界在內等有風險人士要小心，即使已經檢測，如果有病徵都要再檢，不要等14日定期檢測，否則有爆發機會。他續指，復課復巿後情況亦不樂觀，社區源頭不明個案主要於不同行業，反映第四波疫情一直未控制好，認為是有惡化訊號，而現時個案不僅不能清零，更有反彈跡象。

被問到放寬接種新冠疫苗優先群組門檻，梁子超估計放寬未必可增加大量巿民預約，有需要解決信心問題，建議由巴西及智利等國家取得疫苗使用數據，讓專家委員會評估是否會引起中風及心臟病等問題。

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責任編輯：陳正怡

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