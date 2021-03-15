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【黑白魔后】金像影后愛瑪史東演經典反派　華麗服飾展現70年代倫敦搖滾風潮

娛樂 13:03 2021/03/15

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《黑白魔后》將於6月10日上映。（《黑白魔后》劇照）

迪士尼繼《黑魔后》（Maleficent）系列後，請來金像影后愛瑪史東（Emma Stone） 在新片《黑白魔后》（Cruella）內，扮演《101斑點狗》（One Hundred and One Dalmatians）內著名反派、時裝魔后庫伊拉（Cruella）。

而且再加上金像美術指導和服飾設計助陣，塑造70年代的倫敦與靚人靚衫靚景，以全新角度追溯一代時裝惡魔的煉成。

黑白魔后︱愛瑪史東化身時裝魔后　揭迪士尼經典反派成魔秘密【有片】

（《黑白魔后》劇照）

從電影首張曝光的造型照可見，愛瑪史東今次激改形象戲路，以70年代倫敦搖滾風潮配華麗造型，再次挑戰神級演技。

黑白爆炸頭Smokey Eye襯一身皮衣的Punk女邪惡造型亮相，即時引來全球影迷迴響，超級期待她的全新驚喜突破和演技大爆發！同場演出的還有另一位金像影后愛瑪湯遜 (Emma Thompson)，兩位影后級人馬大鬥演技，肯定好戲連場精彩萬分！

【魔龍王國】迪士尼公主形象新突破　豐富娛樂不忘言志

（《黑白魔后》劇照）

揭成魔之路

電影《黑白魔后》的故事講述迪士尼《101斑點狗》惡魔庫伊拉的成魔之路。

壞女孩Estella極具時裝觸覺和天份，一心希望憑自己的創意設計成為時裝界明日之星，可惜現實卻要與兩位同黨靠偷呃拐騙維持生計。

直至一天偶然遇上時裝界超級名人男爵夫人（愛瑪湯遜飾），時裝才華獲對方大為賞識，卻因而引發她的邪惡一面，為了成為一代時裝天后，不擇手段走火入魔。她成魔背後那不為人知的秘密究竟是甚麼？

同場加映：姜麗文專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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