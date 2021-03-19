結合ASUS Expert Club最強企業支援　ASUS ExpertBook B9 輕薄商用電腦登場

正所謂「工欲善其事，必先利其器」。針對流動工作的趨勢，早前華碩（ASUS）香港推出最新 2021 版本 ASUS ExpertBook B9（B9400），以只有 880g 起的超輕盈機身出發，用戶亦可選配 66Wh 電池的型號，享受長達 24 小時續航力，支援您每一日繁忙商務工作天。

▲ ASUS ExpertBook B9 內部最高可配備第 11 代 Intel® Core™ i7 處理器、兩個容量達 1TB PCIe x4 固態硬碟與 32G LPDDR4x記憶體，運算與儲存能力足以應付大部分工作需求。

頂級運算儲存能力

作為主力商用機種，ASUS ExpertBook B9 內部最高可配備第 11 代 Intel® Core™ i7 處理器、兩個容量達 1TB PCIe x4 固態硬碟與 32G LPDDR4x記憶體，運算與儲存能力足以應付大部分工作需求。其次，該機款設有兩個 USB-C Thunderbolt™ 4 連接埠，提供多功能擴充與數據連接能力；在無線網絡方面更採用最新 Wi-Fi 6（802.11ax）制式，其數據傳輸速率高達 2,400Mbps，滿足多媒體與高數據流量應用的工作環境。再配合 14 吋四邊無縫窄邊框防眩光螢幕，與 ASUS 雙向式 AI 降噪技術，大大提升高清網上會議體驗。

▲ ASUS 雙向式 AI 降噪技術，大大提升高清網上會議體驗。

全方位保護數碼資產

除了運算效能之外，ASUS ExpertBook B9 亦十分著重用戶數碼資產的保護。產品除了符合軍用級 MIL-STD-810G 耐用標準測試，確保機身堅硬、耐用及穩定，更設有 ErgoLift 軸承設計的防潑水鍵盤，絕對適合戶外使用。該商用手提電腦亦設有 Kensington NanoSaver™ 防盜鎖槽外，更設可作快速進行生物識別、與臉部登入的紅外線攝影機與感測器。在硬件架構上亦支援 TPM 2.0 標準， 提高存放密碼與加密金鑰安全性。

▲ ASUS ExpertBook B9 著重用戶數碼資產的保護。產品除了符合軍用級 MIL-STD-810G 耐用標準測試，確保機身堅硬、耐用及穩定，更設有 ErgoLift 軸承設計的防潑水鍵盤，絕對適合戶外使用。

企業最強後盾：ASUS Expert Club

中小企目前佔全港工商機構數目 98%，並非每一間公司都有全職的 IT 人員，或有足夠科技知識的員工處理所有硬件問題。ASUS 深知市場需要，推出設有全天候硬件技術支援熱線的「ASUS Expert Club」服務，讓你把所有技術問題拋諸腦後，時刻專心發展業務。

現時購買包括 ASUS ExpertBook B9 在內的機種，即可憑在香港與澳門的商業證明文件，登記加入針對公司客戶而設的 ASUS Expert Club。在確認成為 ASUS Expert Club 華碩企業夥伴後，即可享用包括企業專員提供一站式解決方案，與企業採購優惠在內的服務。在接收最新華碩企業優惠資訊同時，更可享總值超過港幣 7,500 的迎新購物優惠。

▲ 全天候硬件技術支援熱線的「ASUS Expert Club」服務，讓你把所有技術問題拋諸腦後，時刻專心發展業務。

了解更多有關 ASUS Expert Club，立即登入以下網站：

https://www.asus.com/hk/events/infoM/activity_ExpertClub/

（資料由客戶提供）