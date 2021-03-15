【過分溺愛】嫲嫲湊孫狂餵零食迫食飯飲奶　媽媽崩潰2歲女變肥妹重42磅

▲ 嫲嫲湊孫狂餵零食迫食飯飲奶，2歲孫女變肥妹重42磅。

有一種餓叫嫲嫲覺得你好餓！台灣有名新手媽媽因為工作，在陀B時早已決定孩子由長老代為照顧。嫲嫲幫手湊孫女，卻狂餵零食迫食飯飲奶，2歲女變肥妹仔重42磅，醫生提醒要減肥，可是嫲嫲懶理，自以為小朋友要肥肥白白才是健康。

該名媽媽日前向facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，大呻自己是新手媽媽，懷第一胎時甚麼都不懂，加上忙工作，就決定小孩交託奶奶照顧。奶奶以前年輕時是保母，曾幫人照顧十多位小朋友，新抱信任她富經驗，一開始奶奶亦表示不喜歡小孩吃甜食零食，尤其朱古力絕對不行。

嫲嫲狂餵孫食零食

可是，到女兒一歲之後，奶奶不斷餵零食，每晚餵食薯片、餅乾、含糖乳酸飲品等，新抱曾跟奶奶反映不要給孩子吃零食，奶奶卻只說一點點而已。台媽舉例︰

有次還因為吃蛋糕奶油吃太多拉肚子。我在的時候女兒要餅乾，婆婆（奶奶）就會說不行，你媽媽不給你吃。餵飯也是飯量很多，連哄帶騙的餵說吃飽才可以出去玩，吃完給你吃布丁，不吃完是壞小孩我討厭你之類的話……

孩子被狂灌食物，奶奶仍堅持指「他吃得下，真的吃不下他也不會吃」。現時女兒快兩歲，身高85厘米，體重有19公斤（約42磅），而按照孩子生長參考表，24個月女孩的中位數體重是11公斤（約24磅），即女兒比同齡平均體重，足足重達18磅。

醫生指孩子屬過胖

而醫生說要控制，孩子已屬過胖，奶奶就連醫生的話也不聽，自以為是地說「醫生不懂，長大就會抽高。」

媽媽嘗試控制女兒飯量，只給她吃一碗，但奶奶又會再去裝飯。女兒一天還喝奶4次，每次180ml，曾提醒奶奶最多給孫女睡前飲奶就好，卻變成被責怪為省錢而不讓飲奶「餓親佢個寶貝孫女」。

媽媽崩潰不被尊重

媽媽平日忙工作，放假湊女兒時盡量控制飲食，早上給女兒吃一顆水煮蛋及豆漿，而中午及晚上讓女兒自己吃，吃多少自己決定，通常吃半碗多就不吃了，有時候睡前也沒喝奶，要喝也是150ml，女兒亦沒有一直吵著肚子餓。媽媽更感到日常奶奶是灌食小朋友。她大呻︰

到底有沒有搞清楚小孩是我的？不可否認他們是疼孫，但一點也不尊重我！完全按照他們自己的模式帶小孩的，變成我是狠心的媽媽，這個不行那個不行。

網民建議自己孩子自己湊

對此，許多網民議論紛紛，有的明白媽媽的感受，有的為奶奶說話，斥樓主不應將照顧孩子的責任推給長輩。

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責任編輯：王明芳