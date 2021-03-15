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運輸署繼續實施公眾停車場泊車月票特別安排　現有月票者下周一前可優先購買4月份月票

社會 12:33 2021/03/15

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運輸署將繼續在轄下7個政府公眾停車場，實施特別措施以發售4月份泊車月票。（資料圖片）

​運輸署今日（15日）表示，因應新冠肺圭最新情況，運輸署將繼續在轄下7個政府公眾停車場包括天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、葵芳停車場及荃灣停車場，實施特別措施以發售4月份泊車月票，以減少病毒在社區傳播的風險。

現時持有3月份私家車或客貨車、電單車或的士月票的人士，可優先購買4月份相同車輛類別的月票。該等合資格月票持有人必須於3月22日晚上9時前，在有關停車場的繳費處完成購買4月份月票的手續。

如有關人士未有在上述指定時間前購買月票，將被視作自動放棄購買4月份月票。餘下未售的私家車或客貨車4月份月票，將於3月23日早上7時30分在各停車場繳費處以先到先得形式發售予公眾人士，而餘下未售的電單車及的士4月份月票則於3月24日早上7時30分發售。

另一方面，運輸署準備在疫情紓緩後恢復原有的泊車月票銷售安排。就此，停車場使用者請留意運輸署的宣布及停車場營辦商於停車場內張貼的最新告示。

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責任編輯：陳子謙

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