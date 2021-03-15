【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生

▲ 台灣兒科醫生徐嘉賢撰文，分享父親的仁心仁術。

遇到好醫生，就是最強的健康把關者。台灣兒科醫生徐嘉賢最近開設診所正式應診，在網上抒發對離世雙親的思念之情外，也意外透露了父親原來是香港註冊醫生，曾在屯門開診所。工作認真的徐爸爸對待患者仁心仁術，甚至連突然過身的一天，也強忍不適應診。

▲ 徐爸爸昔日在屯門一間診所應診。（圖片來源：Facebook 黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師）

徐嘉賢醫生畢業於高雄醫學大學醫學系，不時會在Facebook「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」分享醫學資訊，間中抒發些個人感受。徐嘉賢開設的兒科診所3月2日正式應診，在一片祝賀聲中，徐醫生分享了診所背後一個小故事，一個關於他很希望他們能前來到賀、卻「不能來的人」的故事。

徐嘉賢憶述，自己的爸爸在香港是普通的診所醫生，工作地方是屯門舊大樓不到8坪大小的辦公室。自他幼稚園中班時，父親就替附近街坊鄰居應診，解決健康問題。

父親的工作態度，很大程度地影響徐嘉賢。小時候下課，他就會到爸爸的辦公室，把簾子拉起來，將書本攤在診療台上做功課。他觀察到爸爸對待患者，總是溫溫的、慢慢地講解。

▲ 徐嘉賢相信，父母會在天上結伴，不再孤單。（圖片來源：Facebook 黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師）

面對經濟上有困難、需要幫助的患者，以及外籍勞工朋友等，徐爸爸不太會跟患者斤斤計較收費多少，徐嘉賢解釋，因為父親也曾經辛苦過。

徐爸爸在10年前，因腹部主動脈瘤破裂突然離世。提起這段傷心往事，徐嘉賢文字中仍難掩悲痛感：

爸爸個性很刻苦耐勞，做事情很努力。這是優點、同時卻也是他的致命傷。他突然走的那一天的早上，忍者劇烈腹痛還在工作，原來腹部主動脈瘤破裂⋯⋯好多個遺憾、好多個假如，都來不及了。真的可以體會到「愛要及時」這句話。

自從爸爸離世後，身為獨生子的徐嘉賢把媽媽接到高雄同住。然而早前，母親也因肺腺癌過身，他相信父母會在天上結伴，不再孤單。

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徐嘉賢在帖文中分享了兩張相片，一張是父親應診時的舊照，另一張是他以前在長庚醫院剛成為駐院醫生時，將工作卡片寄給遠在香港的父母後，爸媽珍而重之保存，放在辦公室枱上，直到他回港為父處理後事時發現，並拍下的照片：

這張照片，是我10年前回去香港處理後事、準備清理辦公室的時候，發現爸爸桌面上這張名片，一邊流著眼淚，一邊拍下的照片。而10年後，我好希望、好希望我現在的名片，能夠放在他們的桌上，讓他們看見。 也好希望他們能夠看看我現在的辦公室，走到我旁邊，拍拍我的肩膀，再一次叮嚀我「不要太累了、要記得照顧自己身體」 我希望我這間小診所能夠不負他們的教誨、繼續傳承我父親的衣砵，做一個好的、對得起患者、也對得起自己的醫生。多希望他們能夠來。

徐嘉賢的分享引起不少網民留言，有醫生更支持並鼓勵他，點擊睇留言：

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而一名徐爸爸昔日在屯門的病人亦有留言，憶述自己小時候讓徐爸爸看診及仔細檢查後，徐爸爸堅持不收診金，點擊睇網民回憶：

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責任編輯：羅嘉欣