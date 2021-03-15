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【格林美】BTS成首個演出K-POP男團　Billie Eilish《鐵金剛》主題曲得獎

娛樂 12:36 2021/03/15

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BTS演出格林美。（影片截圖）

第63屆格林美頒獎禮（Grammy Awards）於香港時間今早（15日）舉行，K-Pop男團BTS防彈少年團有份入圍「最佳流行組合獎」，雖未能得獎，但BTS首次在格林美舞台演出同樣受關注。

今年格林美話題不斷，但嘉賓甚有睇頭，包括有Cardi B、Billie Eilish、Dua Lipa、Chris Martin、Taylor Swift等，Harry Styles便開場表演歌曲《Watermelon Sugar》。

女歌手Billie Eilish憑《鐵金剛》主題曲《No Time to Die》獲得最佳影視歌曲獎。

（取自facebook）

另，BTS防彈少年團是首組在格林美上單獨演出的K-Pop歌手，但疫情關係，成員未能出席美國，不過BTS在韓國一大廈天台搭置大型舞台演出，依然精采。

7位成員以《Dynamite》作表演，不少粉絲在網上苦等四小時才等到BTS出場，最後BTS只表演了一首歌。

而今屆「最佳流行組合獎」由Lady Gaga和Ariana Grande奪得，BTS防彈少年團未能獲獎。

撰文 : TOPick柴犬出動

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